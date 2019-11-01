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1 листопада • оновлено в 20:36
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Дзеркальне розведення військ у Золотому завершено: в ООС повідомили про обстріли

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Розведення сил і засобів на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області з боку України та терористів "ЛНР" завершене.

Про це на сторінці у Facebook в п'ятницю, 1 листопада, повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил (щоб подивитися відео брифінгу, поскрольте новину вниз).

"Завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально)... Представники СММ ОБСЄ, в тому числі з використанням БПЛА, виконали верифікацію проведених нами заходів", – відзначили в пресцентрі.

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Ілюстрація. Розведення військ на Донбасі

Ілюстрація. Розведення військ на Донбасі

nv.ua

Також уточнюється, що протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед воїнів ООС не було.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів із мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Карта ООС

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм, СПГ та великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Новогнатівки – зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли позицій:

  • біля Майорська – зі станкових протитанкових гранатометів;

  • неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.

"У разі загрози – життю і здоров'ю, захоплення територій чи проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп – військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", – відзначається у зведенні.

Нагадаємо, процес розведення військ України і "ЛНР" поблизу н.п. Золоте почали 29 жовтня. 1 листопада "народна міліція" самопроголошеної "республіки" також заявила, що відведення сил завершене.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Відведення військ на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна Луганськ
Теги
ООС Новини ЛНР Новини Донбасу Донбас Збройні сили України видео
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