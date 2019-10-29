Відведення військ на Донбасі: з'явилася перша реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський привітав початок процесу розведення військ у Золотому Луганської області.

Це трапилося в кулуарах інвестиційного форуму в Маріуполі. "Прекрасно, прекрасно", – сказав глава держави, передають "Новости Донбасса".

Він пояснив, що дзеркальне відведення військ почалося, тому що місія ОБСЄ і українська сторона зафіксували семиденний "режим тиші" на цій ділянці.

"Все спокійно відбувається. На цій ділянці немає ніякого обстрілу", – додав президент.

Володимир Зеленський Цензор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у штабі Операції об'єднаних сил офіційно підтвердили початок відведення військ на Донбасі біля селища Золоте.

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