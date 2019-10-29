Головна Новини
29 жовтня • оновлено в 15:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Відведення військ на Донбасі: з'явилася перша реакція Зеленського

12.4т Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський привітав початок процесу розведення військ у Золотому Луганської області.

Це трапилося в кулуарах інвестиційного форуму в Маріуполі. "Прекрасно, прекрасно", – сказав глава держави, передають "Новости Донбасса".

Він пояснив, що дзеркальне відведення військ почалося, тому що місія ОБСЄ і українська сторона зафіксували семиденний "режим тиші" на цій ділянці.

"Все спокійно відбувається. На цій ділянці немає ніякого обстрілу", – додав президент.

Новини
"Маховик вже запущено!" Журналіст розніс відведення військ на Донбасі

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Цензор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у штабі Операції об'єднаних сил офіційно підтвердили початок відведення військ на Донбасі біля селища Золоте.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Відведення військ на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Відведення військ на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
138
15
Смішно
4
Цікаво
32
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кропива Макс
Кропива Макс
лошара
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кропива Макс, Я Президент этой страны, мне 42 год, я же не лох!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel