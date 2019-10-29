Відведення військ на Донбасі: з'явилася перша реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський привітав початок процесу розведення військ у Золотому Луганської області.
Це трапилося в кулуарах інвестиційного форуму в Маріуполі. "Прекрасно, прекрасно", – сказав глава держави, передають "Новости Донбасса".
Він пояснив, що дзеркальне відведення військ почалося, тому що місія ОБСЄ і українська сторона зафіксували семиденний "режим тиші" на цій ділянці.
"Все спокійно відбувається. На цій ділянці немає ніякого обстрілу", – додав президент.
Володимир Зеленський
Цензор
Як повідомляв OBOZREVATEL, у штабі Операції об'єднаних сил офіційно підтвердили початок відведення військ на Донбасі біля селища Золоте.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Відведення військ на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".