Відведення військ на Донбасі: генерал попередив про "другий Іловайськ"

Розведення військ на Донбасі, відкладене у зв'язку з порушенням перемир'я з боку терористів, має відбуватися лише після припинення вогню по всій лінії зіткнення.

В іншому випадку українські сили можуть потрапити в чергову "пастку" російських окупантів і терористів "Л/ДНР", як в 2014 році під Іловайськом, попередив в ефірі ObozTV ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Богдан звернув увагу, що з боку РФ і бандформувань на сході України триває ескалація конфлікту.

"Кожного дня до 30 обстрілів. Вже сьогодні (9 жовтня. – Ред.) – 20. Тобто жодного затишшя немає, в тому числі в потенційних районах розведення", – наголосив він.

Ситуація в зоні ООС станом на 9 жовтня mil.gov.ua

Військовий фахівець нагадав, що 7 жовтня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився гарантувати відведення російських окупаційних військ і бандформувань в тих пунктах, які визначені Мінськими угодами.

"Яким чином в таких умовах можна наважитися відводити війська на кілометр? У мене дуже великі сумніви... ...Ми не можемо зараз довіряти Путіну. Ми пам'ятаємо Іловайськ, коли попросили коридор", – застеріг Богдан.

За його даними, з боку противника постійно йдуть обстріли снайперів, розвідувально-диверсійні групи проникають в тил українських військ.

"Немає підстав вірити в те, що вони відведуть свої сили. Ми зараз це спостерігаємо в Станиці Луганській. Вони не відвели свої війська і не зруйнували свої фортифікаційні споруди", – зазначив колишній розвідник.

"На мій погляд, Путін тут веде якусь дуже мудровану гру. З одного боку – "давайте", з іншого боку – "Росія не гарантує, що виведе свої війська". Йому вигідна така ситуація – ні війни, ні миру. Таким чином він може кошмарити Україну і змушувати керівництво України піти на поступки на умовах Кремля", – пояснив він.

Богдан порадив не відводити війська доти, поки вогонь не буде припинений навіть не на окремій ділянці, а на всій лінії зіткнення.

"Інакше може бути чергова пастка. І це дасть можливість силам з того боку здійснити якісь масштабні акції", – додав він.

На думку генерал-лейтенанта, у нинішніх умовах Україні потрібно знову перейти до тактики активної оборони.

Відведення українських військ без дзеркальних дій противника загрожує черговою пасткою mil.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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