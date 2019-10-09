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9 жовтня • оновлено в 18:21
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/ Розслідування

Відведення військ на Донбасі: генерал попередив про "другий Іловайськ"

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Розведення військ на Донбасі, відкладене у зв'язку з порушенням перемир'я з боку терористів, має відбуватися лише після припинення вогню по всій лінії зіткнення.

В іншому випадку українські сили можуть потрапити в чергову "пастку" російських окупантів і терористів "Л/ДНР", як в 2014 році під Іловайськом, попередив в ефірі ObozTV ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

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Богдан звернув увагу, що з боку РФ і бандформувань на сході України триває ескалація конфлікту.

"Кожного дня до 30 обстрілів. Вже сьогодні (9 жовтня. – Ред.) – 20. Тобто жодного затишшя немає, в тому числі в потенційних районах розведення", – наголосив він.

Ситуація в зоні ООС станом на 9 жовтня

Ситуація в зоні ООС станом на 9 жовтня

mil.gov.ua

Військовий фахівець нагадав, що 7 жовтня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився гарантувати відведення російських окупаційних військ і бандформувань в тих пунктах, які визначені Мінськими угодами.

"Яким чином в таких умовах можна наважитися відводити війська на кілометр? У мене дуже великі сумніви... ...Ми не можемо зараз довіряти Путіну. Ми пам'ятаємо Іловайськ, коли попросили коридор", – застеріг Богдан.

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За його даними, з боку противника постійно йдуть обстріли снайперів, розвідувально-диверсійні групи проникають в тил українських військ.

"Немає підстав вірити в те, що вони відведуть свої сили. Ми зараз це спостерігаємо в Станиці Луганській. Вони не відвели свої війська і не зруйнували свої фортифікаційні споруди", – зазначив колишній розвідник.

"На мій погляд, Путін тут веде якусь дуже мудровану гру. З одного боку – "давайте", з іншого боку – "Росія не гарантує, що виведе свої війська". Йому вигідна така ситуація – ні війни, ні миру. Таким чином він може кошмарити Україну і змушувати керівництво України піти на поступки на умовах Кремля", – пояснив він.

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Богдан порадив не відводити війська доти, поки вогонь не буде припинений навіть не на окремій ділянці, а на всій лінії зіткнення.

"Інакше може бути чергова пастка. І це дасть можливість силам з того боку здійснити якісь масштабні акції", – додав він.

На думку генерал-лейтенанта, у нинішніх умовах Україні потрібно знову перейти до тактики активної оборони.

Відведення українських військ без дзеркальних дій противника загрожує черговою пасткою

Відведення українських військ без дзеркальних дій противника загрожує черговою пасткою

mil.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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Новини ObozTV Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Василь Богдан
Місце
Україна
Теги
переговори щодо Донбасу Збройні сили України
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Mega Death
Mega Death
Забыли xoxлы откуда взялись минские соглашения))) ...пытаются условия диктовать. Выполняйте, убогие, что Шм вам написал))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Эскалацию конфликта провоцируют бандиты-активисты и атаманы типа Белецкого. События у Золотого тому яркий пример!
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