Відведення сил ЗСУ під Луганськом показали на відео

Перший етап відведення українських підрозділів на Донбасі біля контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська", який розпочався 26 червня, показали на відео.

Ролик на сторінці у Facebook оприлюднив прес-центр Операції Об'єднаних сил (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У штабі ООС пояснили, що окремі українські підрозділи змінили розташування власних позицій у рамках виконання раніше прийнятих Мінських домовленостей.

Відведення сил біля Станиці Луганської Скрін відео

Уточнюється, що спостереження за процесом розведення сил на цій ділянці з обох сторін здійснюють патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Відведення сил біля Станиці Луганської Скрін відео

"Місія ОБСЄ протягом декількох діб буде здійснювати постійний моніторинг щодо виконання обома сторонами всіх заходів розведення з подальшим опублікуванням докладного звіту", – йдеться в повідомленні.

Командування Операції Об'єднаних сил наголошує, що українською стороною вжито всіх необхідних заходів, щоб процес розведення сил та засобів на ділянці №1 "Станиця Луганська" не створював небезпеки для життя і здоров'я мирного населення по обидва боки лінії розмежування.

Відведення сил біля Станиці Луганської Скрін відео

Прес-служба підсумувала, що процес розведення сил і засобів не послаблює оборонні можливості українських підрозділів на ділянці.

Як писав OBOZREVATEL, українські військові знайшли на Донбасі тіло бійця, який 22 червня підірвався на міні під час виконання бойового завдання.

Раніше стало відомо про успіхи ЗСУ на Донбасі. Захисники України продовжують закріплюватися на відбитих у терористів територіях.

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