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8 жовтня • оновлено в 13:30
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Відведення сил на Донбасі: Генштаб заявив, де повинні бути нові позиції ЗСУ

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Розведення військ у районі Петрівського і Золотого на Донбасі має відбутися дзеркально на відстані одного кілометра від лінії зіткнення в обидва боки.

Про це заявив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак під час робочої поїздки до району проведення ООС, передає пресцентр Міноборони.

"Нові позиції українських військових будуть там, де вони були в 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил у згаданому районі. Підрозділи Збройних сил України і надалі повністю контролюватимуть ситуацію", – сказав він.

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

"24 канал"

Зі свого боку міністр оборони України Андрій Загороднюк запевнив, що розведення сил у районі Петрівського і Золотого зможе початися лише тоді, коли російсько-окупаційні війська припинять вогонь і будуть дотримуватися режиму тиші протягом не менше семи діб.

Відведення сил на Донбасі: Генштаб заявив, де повинні бути нові позиції ЗСУ
Відведення сил на Донбасі: Генштаб заявив, де повинні бути нові позиції ЗСУ
Відведення сил на Донбасі: Генштаб заявив, де повинні бути нові позиції ЗСУ

Він також зазначив, що після завершення процесу розведення завдання щодо контролю за демілітаризованою зоною покладатиметься на співробітників Національної поліції України.

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За словами Загороднюка, українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить у разі порушення домовленостей російсько-окупаційними військами одразу повернутися назад.

"Для цього створені всі передумови, розроблений відповідний план із урахуванням саме такої ситуації", – зазначив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Відведення сил в районі Петрівського і Золотого на Донбасі відкладене, оскільки були порушення перемир'я.

  • Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про те, що РФ нібито зацікавлена у виконанні домовленостей щодо окупованого Донбасу.

  • У "ДНР" в усьому звинуватили ЗСУ, заявивши, що відведення військ нібито було зірване через збільшення кількості обстрілів українською стороною.

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Особа
Руслан Хомчак
Місце
Україна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
С чего это, ополчение уже отходило, вы заняли серую зону, так что брысь на два километра назад
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
На карте у украинского генерала...русскими буквами ...по русски?
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