Відведення сил на Донбасі: Генштаб заявив, де повинні бути нові позиції ЗСУ

Розведення військ у районі Петрівського і Золотого на Донбасі має відбутися дзеркально на відстані одного кілометра від лінії зіткнення в обидва боки.

Про це заявив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак під час робочої поїздки до району проведення ООС, передає пресцентр Міноборони.

"Нові позиції українських військових будуть там, де вони були в 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил у згаданому районі. Підрозділи Збройних сил України і надалі повністю контролюватимуть ситуацію", – сказав він.

Руслан Хомчак "24 канал"

Зі свого боку міністр оборони України Андрій Загороднюк запевнив, що розведення сил у районі Петрівського і Золотого зможе початися лише тоді, коли російсько-окупаційні війська припинять вогонь і будуть дотримуватися режиму тиші протягом не менше семи діб.

Він також зазначив, що після завершення процесу розведення завдання щодо контролю за демілітаризованою зоною покладатиметься на співробітників Національної поліції України.

За словами Загороднюка, українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить у разі порушення домовленостей російсько-окупаційними військами одразу повернутися назад.

"Для цього створені всі передумови, розроблений відповідний план із урахуванням саме такої ситуації", – зазначив міністр.

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