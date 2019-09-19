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19 вересня • оновлено в 06:34
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/ Розслідування

Відведення немає, "Л/ДНР" будують позиції: з'явилися тривожні новини з Донбасу

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Терористи на Донбасі активно риють траншеї і облаштовують позиції на ділянці розведення сил біля Петровського.

"15 вересня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження у житловому районі Петровського виявлена нова траншея з північного сходу на південний захід (не зафіксована на зображеннях від 2 вересня 2019 року) протяжністю близько 240 м, орієнтовно в 400 м на схід від східного краю ділянки розведення ", – йдеться у свіжому звіті ОБСЄ.

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Війна на Донбасі

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При цьому орієнтовно в 900 м на північний схід від зазначеної траншеї виявлена нова 70-метрова траншея, вирита уздовж лісосмуги, а орієнтовно в 1 км далі на схід – ще дві нові траншеї (протяжністю близько 200 м і 660 м).

"Приблизно в 900 м на північний захід від зазначених двох траншей за даними повітряного спостереження виявлена недавно побудована позиція з двох траншей (обидві протяжністю приблизно 300 м)", – повідомили в місії.

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Також спостерігачі знайшли "майже побудоване укриття і близько 20 осіб у камуфляжному одязі, а також орієнтовно 12 вантажівок, одну землерийну машину і кілька кранів, які рили траншеї і виконували напівприховані земляні роботи біля дороги між Петровським і н. п. Стила (непідконтрольний уряду, 34 км на південь від Донецька)".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командувач Операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко відзвітував про підготовчі заходи щодо відведення військ уздовж всієї лінії розмежування.

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Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Забавно смотреть за героической нацией)))))))))) Украинцы...а зачем вы столько идиотов положили ради 50 метров серой зоны??)и теперь так героически её покинули))))))))))))))))))))))))Обозреватель...ты забыл свои героические сообщения???))))))))))))))))
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CARGO 100
CARGO 100
ППЦ вам, селяне ...
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Макарский Александр
Макарский Александр
Небесна сотня чекает рагулей
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