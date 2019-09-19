Відведення немає, "Л/ДНР" будують позиції: з'явилися тривожні новини з Донбасу

Терористи на Донбасі активно риють траншеї і облаштовують позиції на ділянці розведення сил біля Петровського.

"15 вересня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження у житловому районі Петровського виявлена нова траншея з північного сходу на південний захід (не зафіксована на зображеннях від 2 вересня 2019 року) протяжністю близько 240 м, орієнтовно в 400 м на схід від східного краю ділянки розведення ", – йдеться у свіжому звіті ОБСЄ.

Війна на Донбасі "24"

При цьому орієнтовно в 900 м на північний схід від зазначеної траншеї виявлена нова 70-метрова траншея, вирита уздовж лісосмуги, а орієнтовно в 1 км далі на схід – ще дві нові траншеї (протяжністю близько 200 м і 660 м).

"Приблизно в 900 м на північний захід від зазначених двох траншей за даними повітряного спостереження виявлена недавно побудована позиція з двох траншей (обидві протяжністю приблизно 300 м)", – повідомили в місії.

Також спостерігачі знайшли "майже побудоване укриття і близько 20 осіб у камуфляжному одязі, а також орієнтовно 12 вантажівок, одну землерийну машину і кілька кранів, які рили траншеї і виконували напівприховані земляні роботи біля дороги між Петровським і н. п. Стила (непідконтрольний уряду, 34 км на південь від Донецька)".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командувач Операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко відзвітував про підготовчі заходи щодо відведення військ уздовж всієї лінії розмежування.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал