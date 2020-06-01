Відстороненому після стрілянини в Броварах поліцейському чиновнику дали нову посаду
Відстороненого після стрілянини в Броварах начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса призначили радником глави Нацполіції Ігоря Клименка.
Як пише "Укрінформ", про це повідомив сам Клименко журналістам у Вінниці.
"Генерал Педос призначений радником голови Національної поліції і буде відповідати за ведення інституту дізнання на території Західно-центрального округу", – сказав він.
За словами Клименка, відносно інших працівників апарату ГУ НП у Вінницькій області, які були відсторонені або звільнені після подій в Броварах, триває службове розслідування.
"Роль кожного буде оцінена, і ми цю інформацію теж доповімо", – зазначив глава Нацполіції.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Броварах Київської області 29 травня група озброєних людей розстріляла маршрутку прямо у дворі. Прибулі на місце поліцейські влаштували перестрілку з нападниками.
Причиною стрілянини був конфлікт між вінницькими та броварськими підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи стрілянину між перевізниками в Броварах, заявив, що це відгомін корупції, який потрібно "лікувати".
Суд обрав запобіжний захід 20 фігурантам стрільби в Броварах Київської області.