Відстороненому після стрілянини в Броварах поліцейському чиновнику дали нову посаду

Розслідування 13:34, 1.06.2020

Відстороненого після стрілянини в Броварах начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса призначили радником глави Нацполіції Ігоря Клименка.

Як пише "Укрінформ", про це повідомив сам Клименко журналістам у Вінниці.

Юрій Педос призначений радником глави Нацполіції

"Генерал Педос призначений радником голови Національної поліції і буде відповідати за ведення інституту дізнання на території Західно-центрального округу", – сказав він.

За словами Клименка, відносно інших працівників апарату ГУ НП у Вінницькій області, які були відсторонені або звільнені після подій в Броварах, триває службове розслідування.

"Роль кожного буде оцінена, і ми цю інформацію теж доповімо", – зазначив глава Нацполіції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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