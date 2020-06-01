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1 червня • оновлено в 13:46
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Відстороненому після стрілянини в Броварах поліцейському чиновнику дали нову посаду

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Відстороненого після стрілянини в Броварах начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса призначили радником глави Нацполіції Ігоря Клименка.

Як пише "Укрінформ", про це повідомив сам Клименко журналістам у Вінниці.

Юрій Педос призначений радником глави Нацполіції

Юрій Педос призначений радником глави Нацполіції

"Генерал Педос призначений радником голови Національної поліції і буде відповідати за ведення інституту дізнання на території Західно-центрального округу", – сказав він.

За словами Клименка, відносно інших працівників апарату ГУ НП у Вінницькій області, які були відсторонені або звільнені після подій в Броварах, триває службове розслідування.

"Роль кожного буде оцінена, і ми цю інформацію теж доповімо", – зазначив глава Нацполіції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Перестрілка у Броварах
Місце
Україна Вінниця
Теги
Національна поліція України стрілянина
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