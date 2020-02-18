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18 лютого • оновлено в 22:44
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"Відставки немає!" В "ДНР" відреагували на рішення Путіна щодо куратора Донбасу

7.2т
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Колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай загадково висловився про звільнення куратора "Л/ДНР" Владислава Суркова.

У коментарі ресурсам окупантів Бородай заявив, що "відставки немає", хоча глава РФ Володимир Путін 18 лютого офіційно відсторонив Суркова.

"Відставки немає. Що є насправді, не зовсім зрозуміло. Поки що є медитація. На тлі медитації Суркова відбуваються події..." – відповів він.

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При цьому Бородай назвав Суркова одним з найважливіших діячів РФ, якого нібито недооцінили.

Олександр Бородай

Олександр Бородай

forumfreerussia.org

Як писав OBOZREVATEL, неофіційним керівником "українського напрямку" в Москві став заступник голови Адміністрації Путіна Дмитро Козак.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Олександр Бородай Владислав Сурков Володимир Путін
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