Відставка Холодницького: з'явилася реакція САП

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький працює у штатному режимі.

Так представник САП Ярослав Гордієвич прокоментував "Обозревателю" інформацію про відставку Холодницького, повідомивши про низку запланованих зустрічей прокурора в Брюсселі.

"Назар Холодницький виконує обов'язки керівника САП в звичайному режимі. Завтра він разом із директором НАБУ (Артемом Ситником - Ред.) відправляється у Брюссель на робочі зустрічі до кінця тижня", - зазначив Гордієвич.

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За його словами, заплановані зустрічі з депутатами Європарламенту, серед тем обговорення - робота антикорупційних органів в Україні, створення антикорупційного суду і законодавче забезпечення роботи НАБУ-САП.

Як повідомляв "Обозреватель", у листопаді 2017 року Холодницького забрали в лікарню з підозрою на інфаркт.