Відсидів п'ять років: з'ясувалися скандальні факти про сім'ю вбивці Даші Лук'яненко

Батько 22-річного житель Іванівки Миколи Тарасова, який по-звірячому вбив 11-річну Дашу Лук'яненко, Геннадій також був раніше судимий за аморальні дії.

Зокрема, як з'ясувалося під час засідання суду 21 червня, він відсидів п'ять років за згвалтування, передає "Українська служба інформації".

Раніше такі дані озвучували односельці. За їх словами, про сім'ю в цій місцевості ходили недобрі чутки.

Микола Тарасов

Як повідомляв OBOZREVATEL :

13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Даша Лук'яненко. Дівчинка пішла на заняття у танцювальний гурток і зникла по дорозі додому.

Дитину цілодобово шукали півтисячі людей: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.

19 червня було знайдено тіло Даші. Працівники поліції витягли голе тіло дитини з вигрібної ями у будинку її сусіда.

Підозрюваного — 22-річного Миколи Тарасова — затримали. За інформацією поліції, він зізнався у скоєному.

У своїх первинних свідченнях Тарасов сказав, що душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нібито нічого не зробив. Її тіло він кинув у яму, а речі облив бензином і спалив. За версією слідства, вбивство було скоєне на сексуальному ґрунті.

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