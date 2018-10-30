МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

''Відсадили від інших дітей'': в українській школі розгорівся новий скандал з приниженням через побори

Читати матеріал російською

У школі №6 міста Стрий Львівської області виник конфлікт через побори — 4-класницю Богдану посадили окремо від інших дітей. Однокласники були змушені сидіти до неї спиною чи боком.

Як розповіла OBOZREVATEL мама Марія Лабусевич, так вчителька мститься за те, що вони не захотіли купувати у неї додаткові зошити і підручник для занять. Щоправда, у школи інша версія конфлікту. Детальніше — у матеріалі.

"Дитина почувається ізгоєм"

"Хоча директор школи нам говорила, що ми не зобов'язані купувати додатковий матеріал, все одно вчителька знову закупила на цей рік зошити з усіх предметів і підручник за власні гроші. І ми знову повинні їх викуповувати у неї. Ми не захотіли. І ось тепер дитина страждає", — зазначила у бесіді з OBOZREVATEL Марія Лабусевич.

Жінка виховує трьох дітей одна, з чоловіком розлучена. Один з її дітей — малюк з обмеженими можливостями. А Богдана, за словами мами, часто хворіє і пропускає школу.

В українській школі розгорівся новий скандал через побори

Парта Богдани стоїть окремо від парт інших дітей

Facebook Батьки SOS

"Я у школу на збори з 2-го класу не ходжу, бо все зводиться тільки до збору грошей. Я і не знала, що вони прийняли рішення для 4 класу купити додаткові підручник і зошити. Вчителька сказала, що купила їх за власні гроші, тому ми повинні були їх їй віддати. Я одна мама, у мене троє дітей, один син — інвалід. Хоча в цій школі нам завжди йшли назустріч", — пояснила мама.

В результаті зошити Богдані відсканували, і тепер у неї є листочки. А підручником на уроці ділилися однокласники, хлопчики, які сиділи з нею поруч.

"Але вчителька вирішила посадити Богдану одну посеред класу. Так, що ніхто поруч з нею не сидить. Дитина йшла зі школи і плакала, бо дочка почувається ізгоєм у класі. Ми з бабусею навіть для неї казку придумали, що, мовляв, вона королева, а це її королівство. Щоб хоч якось її заспокоїти... Вона дуже болісно все сприймає. Вчителька може крикнути у класі, а їй вже сняться кошмари. Дитина не хоче ходити до школи, плаче. Від усіх шкільних концертів, виступів її усунули, хоча Богдана і в музичну школу ходить, і на шахи, і танцює", — каже Марина.

Новини
''Ти — брехло!'' Зацьковану через торт школярку знову принизили

До того ж Богдана — шульга. І за словами мами, на новому місці їй світло падає з іншого боку.

Дивіться відео на тему

Мати не хоче водити дитину до школи?

А ось у школі інша версія конфлікту. Там вважають, що рідні Богдани просто не хочуть водити дитину до школи і навіть нібито наполягали на домашньому навчанні. Але у навчальному закладі проти цього.

"За першу чверть Богдана була у школі тільки дев'ять разів. За п'ять днів мама довідку принесла, а решта днів? Ми просили, щоб дівчинка хоча б приходила на контрольні. Але вони хочуть, щоб вона не ходила, а їй ставили оцінки. Але так не буває", — пояснила OBOZREVATEL директор школи Лідія Стасенко.

Новини
''Прийшла в істериці і захворіла'': цькування дівчинки через торт у школі отримало продовження

У школі запевняють, що пропонували Богдані перейти на індивідуальний графік, раз мама і бабуся не хочуть її водити, побоюючись, що вона захворіє і принесе у дім вірус. "Бабуся прийшла і зачитувала нам закон про домашню освіту. Але батьки дівчинки не зможуть забезпечити їй домашнє навчання", — вважає директор.

Хоча мама впевнена у протилежному. За її словами, вони у минулому році наполягали на індивідуальному графіку навчання для дитини, бо вона часто хворіє. А у школі сказали, що такого у них у місті немає.

Що стосується місця Богдани у класі, як стверджує директор, класний керівник вирішила переставити парту, бо у класі було холодно. Мовляв, вона боялася, що дівчинку продує. "У нас немає опалення, тільки піч. У класі 18-19 градусів. Учителька побоювалася, що дівчинку продує, тому переставила її парту. Хоча бабуся Богдани наполягала, щоб вона сиділа саме за цією партою і саме в одному місці", — підсумувала Лідія Стасенко.

Автор
Марина ПетікМарина Петік
Місце
Україна
Об'єкти
школаконфлікт в школі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
11
3
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Сколько уже статейна тему поборов в школах..Куча приказов Мин.образования,в Конституции законом закреплено право на бесплатное среднее образование,чиновники рапортуют о том,что средств выделенных в школы Украины,вполне достаточно.Если всё выделяется государством,почему существуе проблема?Неужели народ настолько глуп,что доставая деньги со своего кармана и злясь на того,кто этого не делает,сознательно поддерживает коррупцию?Почему тогда молчат правохранители и прокуратура?Почему чиновники от образования не решают проблему непосредственно в школах.Ведь проблема существует.Законом этого года,чуть ли сделали незаконным существование родительских комитетов (ещё один рассадник коррупции), но,тем не менее они существуют.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги