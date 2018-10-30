''Відсадили від інших дітей'': в українській школі розгорівся новий скандал з приниженням через побори

У школі №6 міста Стрий Львівської області виник конфлікт через побори — 4-класницю Богдану посадили окремо від інших дітей. Однокласники були змушені сидіти до неї спиною чи боком.

Як розповіла OBOZREVATEL мама Марія Лабусевич, так вчителька мститься за те, що вони не захотіли купувати у неї додаткові зошити і підручник для занять. Щоправда, у школи інша версія конфлікту. Детальніше — у матеріалі.

"Дитина почувається ізгоєм"

"Хоча директор школи нам говорила, що ми не зобов'язані купувати додатковий матеріал, все одно вчителька знову закупила на цей рік зошити з усіх предметів і підручник за власні гроші. І ми знову повинні їх викуповувати у неї. Ми не захотіли. І ось тепер дитина страждає", — зазначила у бесіді з OBOZREVATEL Марія Лабусевич.

Жінка виховує трьох дітей одна, з чоловіком розлучена. Один з її дітей — малюк з обмеженими можливостями. А Богдана, за словами мами, часто хворіє і пропускає школу.

Парта Богдани стоїть окремо від парт інших дітей Facebook Батьки SOS

"Я у школу на збори з 2-го класу не ходжу, бо все зводиться тільки до збору грошей. Я і не знала, що вони прийняли рішення для 4 класу купити додаткові підручник і зошити. Вчителька сказала, що купила їх за власні гроші, тому ми повинні були їх їй віддати. Я одна мама, у мене троє дітей, один син — інвалід. Хоча в цій школі нам завжди йшли назустріч", — пояснила мама.

В результаті зошити Богдані відсканували, і тепер у неї є листочки. А підручником на уроці ділилися однокласники, хлопчики, які сиділи з нею поруч.

"Але вчителька вирішила посадити Богдану одну посеред класу. Так, що ніхто поруч з нею не сидить. Дитина йшла зі школи і плакала, бо дочка почувається ізгоєм у класі. Ми з бабусею навіть для неї казку придумали, що, мовляв, вона королева, а це її королівство. Щоб хоч якось її заспокоїти... Вона дуже болісно все сприймає. Вчителька може крикнути у класі, а їй вже сняться кошмари. Дитина не хоче ходити до школи, плаче. Від усіх шкільних концертів, виступів її усунули, хоча Богдана і в музичну школу ходить, і на шахи, і танцює", — каже Марина.

До того ж Богдана — шульга. І за словами мами, на новому місці їй світло падає з іншого боку.

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Мати не хоче водити дитину до школи?

А ось у школі інша версія конфлікту. Там вважають, що рідні Богдани просто не хочуть водити дитину до школи і навіть нібито наполягали на домашньому навчанні. Але у навчальному закладі проти цього.

"За першу чверть Богдана була у школі тільки дев'ять разів. За п'ять днів мама довідку принесла, а решта днів? Ми просили, щоб дівчинка хоча б приходила на контрольні. Але вони хочуть, щоб вона не ходила, а їй ставили оцінки. Але так не буває", — пояснила OBOZREVATEL директор школи Лідія Стасенко.

У школі запевняють, що пропонували Богдані перейти на індивідуальний графік, раз мама і бабуся не хочуть її водити, побоюючись, що вона захворіє і принесе у дім вірус. "Бабуся прийшла і зачитувала нам закон про домашню освіту. Але батьки дівчинки не зможуть забезпечити їй домашнє навчання", — вважає директор.

Хоча мама впевнена у протилежному. За її словами, вони у минулому році наполягали на індивідуальному графіку навчання для дитини, бо вона часто хворіє. А у школі сказали, що такого у них у місті немає.

Що стосується місця Богдани у класі, як стверджує директор, класний керівник вирішила переставити парту, бо у класі було холодно. Мовляв, вона боялася, що дівчинку продує. "У нас немає опалення, тільки піч. У класі 18-19 градусів. Учителька побоювалася, що дівчинку продує, тому переставила її парту. Хоча бабуся Богдани наполягала, щоб вона сиділа саме за цією партою і саме в одному місці", — підсумувала Лідія Стасенко.