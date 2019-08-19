"Відрижка "Новоросії!" Цимбалюк яскраво вгамував Лаврова через "ДНР"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дорікнув Україні незабезпеченням пенсіями жителів окупованих територій Донбасу, і нарвався на жорстку відповідь журналіста Роман Цимбалюка.

Зокрема, у своєму відеоблозі на YouTube українець розніс Лаврова за претензію з приводу необхідності перетину пенсіонерами лінії зіткнення (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк та Сергій Лавров

"Здається, Сергій Вікторович переживає за літніх російськомовних людей. Однак по суті йому і не тільки йому на них начхати. Здавалося б, якщо ви так стурбовані долею цих людей, то давайте-но задумаємося над питанням: а звідки взялася лінія зіткнення? Так, це відрижка "Новоросії", за яку молився Володимир Путін. Ну ось, домолився", – відповів скандальному главі МЗС РФ Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк яскраво розніс спробу Лаврова покласти відповідальність за війну на сході України на неї саму. Журналіст розвінчав всі брехливі тези російського міністра і нагадав, що в дійсності стало причиною війни на Донбасі.

Також журналіст звернув увагу на те, що Лавров в публічних виступах різко перестав називати окупований Донбас південним сходом України і почав вживати коректне формулювання схід.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!