Відрізав вуха та віддавав собакам: росіянин по-звірячому розправився з п'ятьма українцями

У Дніпропетровській області поліцейські затримали громадянина Росії та його спільників, які вбили п'ятьох українців.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. Він уточнив, що злочини були скоєні протягом поточного року.

"Вбивали, відрізали вуха, які віддавали собакам, а трупи закопували у дворі будинку, де жили. Чому вбивали - важко розуміти. Кожен раз усе починалося зі спільного розпивання алкогольних напоїв, потім образ, із їх слів, а далі - вбивство і ховали труп", - написав він.

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Франції жорстоко вбили українця. Уродженця Тернопільської області шукали в соцмережах із вересня.