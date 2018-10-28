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/Розслідування

Відрізав вуха та віддавав собакам: росіянин по-звірячому розправився з п'ятьма українцями

15.6тЧитати матеріал російською

У Дніпропетровській області поліцейські затримали громадянина Росії та його спільників, які вбили п'ятьох українців.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. Він уточнив, що злочини були скоєні протягом поточного року.

"Вбивали, відрізали вуха, які віддавали собакам, а трупи закопували у дворі будинку, де жили. Чому вбивали - важко розуміти. Кожен раз усе починалося зі спільного розпивання алкогольних напоїв, потім образ, із їх слів, а далі - вбивство і ховали труп", - написав він.

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Відрізав вуха та віддавав собакам: росіянин по-звірячому розправився з п'ятьма українцями

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Відрізав вуха та віддавав собакам: росіянин по-звірячому розправився з п'ятьма українцями

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Відрізав вуха та віддавав собакам: росіянин по-звірячому розправився з п'ятьма українцями

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Франції жорстоко вбили українця. Уродженця Тернопільської області шукали в соцмережах із вересня.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
Україна
Об'єкти
вбивствофотографии
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Дмитрович Сергей
Дмитрович Сергей
И тут уже прплели Россию)))
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0
2
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Этот "гражданин" России с первых дней на майдане скакал, в Правомсекторе состоял и в Азове служил, но то конечно просто совпадения... хотя...
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5
Kiev Mangust
Kiev Mangust
Ну теперь ему очече расширят
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