Відрізав вуха і згодовував псам: спливли нові деталі звірячих вбивств на Дніпропетровщині

У Кривому Розі Дніпропетровської області поліції вдалося ідентифікувати п'ять тіл українців, яких жорстоко вбив громадянин Росії разом зі спільником. Жертвам відрізали вуха і згодовували собакам.

"Попередньо їх або душили, або били битою по голові. Щоб уникнути покарання, ховали тіла", — розповіла представник ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Анна Старчевська, передає ТСН.

Один з убивць, 29-річний росіянин, переховувався тут від міжнародного розшуку за тяжкі злочини. Другий підозрюваний — 65-річний житель Кривого Рогу, половину життя провів за гратами.

Також повідомляється, що розкриттю злочинів допоміг батько одного з убитих, він заявив у поліцію про зникнення сина. Правоохоронці затримали росіянина і у дворі знайшли тіло вбитого.

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Поки встановлювали обставини цього злочину, дізналися і про інші. Потім знайшли тіла ще трьох чоловіків і однієї жінки. Їхні імена попередньо встановлені, родичі їх не шукали.

Місцеві кажуть, що у будинку був своєрідний притон, публіка — відповідна. За чаркою тут збиралися колишні в'язні.

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