Відрізав руки й ноги: на Рівненщині чоловік по-звірячому розправився з дружиною

На Рівненщині правоохоронці затримали 86-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві своєї дружини. Скривавлене тіло жінки поблизу будинку виявив син, коли навідався в гості до батьків.
Трагедія трапилася в селі Городець Володимирецького району 13 січня. Про це повідомляє пресслужба поліції в регіоні.
"Слідчо-оперативна група негайно виїхала на місце події. Навіть для досвідчених правоохоронців злочин вражав жорстокістю. На подвір’ї лежало розчленоване тіло 87-річної господині, а поруч – сокира та ніж", – зазначили вони.
На Рівненщині чоловік по-звірячому вбив дружину
rv.npu.gov.ua
Зазначається, що чоловік загиблої на той момент перебував у будинку. Пояснити те, що трапилося, він не зміг, сказавши тільки, що просто порався по господарству.
Водночас поліцейські встановили моторошні деталі злочину: старенький завдав сокирою численних ударів по тілу дружини, а надалі відтяв їй верхні та нижні кінцівки.
Вбивство на Рівненщині
rv.npu.gov.ua
За словами заступника начальника Володимирецького відділення поліції, начальника слідчого відділу Олександра Дячука, чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"Через погіршання стану здоров’я затриманого помістили до спецпалати медзакладу під цілодобову охорону. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – сказав він.
Вбивство на Рівненщині
rv.npu.gov.ua
Під час розслідування правоохоронці також встановили, що загибла втратила зір і була обмежена в пересуванні. Чоловік, який теж погано бачить, доглядав за нею. Водночас сусіди про сім’ю, яка виховала двох доньок та сина, розповідають тільки хороше й не можуть збагнути, що спонукало літню особу до такого вчинку.
Вбивство на Рівненщині
rv.npu.gov.ua
Нині слідчі Володимирецького відділення поліції встановлюють усі обставини цього жорстокого злочину в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 ККУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі під час новорічного застілля жінка вбила колишнього чоловіка качалкою. Вона кілька разів ударила його по голові.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".