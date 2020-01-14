Відрізав руки й ноги: на Рівненщині чоловік по-звірячому розправився з дружиною

На Рівненщині правоохоронці затримали 86-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві своєї дружини. Скривавлене тіло жінки поблизу будинку виявив син, коли навідався в гості до батьків.

Трагедія трапилася в селі Городець Володимирецького району 13 січня. Про це повідомляє пресслужба поліції в регіоні.

"Слідчо-оперативна група негайно виїхала на місце події. Навіть для досвідчених правоохоронців злочин вражав жорстокістю. На подвір’ї лежало розчленоване тіло 87-річної господині, а поруч – сокира та ніж", – зазначили вони.

На Рівненщині чоловік по-звірячому вбив дружину rv.npu.gov.ua

Зазначається, що чоловік загиблої на той момент перебував у будинку. Пояснити те, що трапилося, він не зміг, сказавши тільки, що просто порався по господарству.

Водночас поліцейські встановили моторошні деталі злочину: старенький завдав сокирою численних ударів по тілу дружини, а надалі відтяв їй верхні та нижні кінцівки.

Вбивство на Рівненщині rv.npu.gov.ua

За словами заступника начальника Володимирецького відділення поліції, начальника слідчого відділу Олександра Дячука, чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Через погіршання стану здоров’я затриманого помістили до спецпалати медзакладу під цілодобову охорону. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – сказав він.

Вбивство на Рівненщині rv.npu.gov.ua

Під час розслідування правоохоронці також встановили, що загибла втратила зір і була обмежена в пересуванні. Чоловік, який теж погано бачить, доглядав за нею. Водночас сусіди про сім’ю, яка виховала двох доньок та сина, розповідають тільки хороше й не можуть збагнути, що спонукало літню особу до такого вчинку.

Вбивство на Рівненщині rv.npu.gov.ua

Нині слідчі Володимирецького відділення поліції встановлюють усі обставини цього жорстокого злочину в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 ККУ.

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