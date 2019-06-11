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Відрізав голову на очах у батьків: у Херсоні трапилося страшне самогубство

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У Херсоні 30-річний чоловік наклав на себе руки на очах у батьків.

Як передає місцеве видання "Херсонці", трагедія трапилася увечері 10 червня в приватному будинку по вулиці Стрітенській.

Чоловік полоснув себе по шиї гострим ріжучим диском електропилки, перерізавши основні судини. Він помер ще до прибуття швидкої допомоги.

Правоохоронці перевіряють обставини інциденту. Не виключається версія доведення до суїциду.

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Ілюстрація

Ілюстрація

zachem.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі чоловік загинув страшною смертю. Під час розмотування металевих рулонів його намотало на барабан апарату, від 28-річного загиблого залишилася лише голова.

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Місце
УкраїнаХерсон
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Livesey David
Livesey David
В Свинарнии редко кто головой пользуется, поэтому, при первой возможности, стараются избавиться от этой части тела.
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Серебрякова Анна
Серебрякова Анна
Огpoмнoe спaсибo вcем тeм, ктo пoказал мнe чудо-сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/21rc9as Пpoстo пpoйдя опpос пoлyчилa почти пoлугoдовyю заpплaтy)) Пользyйтecь, пoкa eщe ecть вoзможность=)
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Хохрякова Анна
Хохрякова Анна
Мoя искрeнняя блaгодaрноcть вcем тем, ктo пoкaзал мне этoт сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/0irjls Прocтo прoйдя oпpoc пoлучилa почти полyгодoвyю зaрплaту)) Пoльзyйтeсь, покa ecть возмoжнocть=)
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