Відрізав голову на очах у батьків: у Херсоні трапилося страшне самогубство

У Херсоні 30-річний чоловік наклав на себе руки на очах у батьків.

Як передає місцеве видання "Херсонці", трагедія трапилася увечері 10 червня в приватному будинку по вулиці Стрітенській.

Чоловік полоснув себе по шиї гострим ріжучим диском електропилки, перерізавши основні судини. Він помер ще до прибуття швидкої допомоги.

Правоохоронці перевіряють обставини інциденту. Не виключається версія доведення до суїциду.

Ілюстрація zachem.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі чоловік загинув страшною смертю. Під час розмотування металевих рулонів його намотало на барабан апарату, від 28-річного загиблого залишилася лише голова.

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