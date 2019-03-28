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Відрізало голову: на Донеччині сталася страшна НП з підлітком. Фото 18+

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У селищі міського типу Билбасівка на Донеччині під колесами пасажирського електропоїзда загинув 17-річний підліток.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Донецькій області. Машиніст поїзда розповів правоохоронцям, що хлопець несподівано вийшов із-за трансформаторної будки і ліг на колію.

Загальмувати поїзд уже не міг, у результаті хлопцю відрізало голову. За попередньою версією, підліток наклав на себе руки.

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Відрізало голову: на Донеччині сталася страшна НП з підлітком. Фото 18+

Інформацію про подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Білгороді-Дністровському Одеської області знайшли повішеним 8-річного хлопчика.

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Тема
Новини Донецька і Донецької області
Місце
УкраїнаДонецьк
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