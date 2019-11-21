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21 листопада • оновлено в 07:31
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Відрізали голову, руки і спалили: військові Путіна по-звірячому вбили людину і зняли на відео

4.8т
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Росіянами, які з особливою жорстокістю вбили цивільного в Сирії, виявилися військовими найманцями ПВК "Вагнера", яку називають приватною армією президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише "Новая газета". Жахливе відео з'явилося в мережі ще в 2017 році, проте дізнатися імена вбивць вдалося лише зараз. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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Історія отримала продовження в листопаді, коли з'явилися ще кілька відео з жертвою. Російськомовні чоловіки спочатку кувалдою забивають цивільного, потім один з бійців відрізає йому голову ножем. Решта людей на відео допомагають порадами.

"Ріж, давай сильніше! Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!" – радять бойовики "Вагнера".

Руки відрубали саперною лопаткою. Ноги при цьому вирішують залишити, після чого за них убитого підвішують і підпалюють. Все, що відбувалося військові знімали на відео.

Убитим виявився Мохаммед Таха Ісмаїл Аль-Абдулла (Хаммаді Таха Аль-Бута). Він народився в 1986 році в Дейр-ез-Зорі, на час війни виїжджав з Сирії, але повернувся влітку 2017 року. Чоловік був мобілізований в резерв армії Башара Асада, але дезертирував, його зловили.

Одним з убивць виявився Станіслав Д., прізвище якого вирішили не розголошувати журналісти. У ПВК "Вагнера" він служив у розвідці. Іншими учасниками страшної розправи є військові з позивними "Памір" і "Вовк", особи яких ще встановлюються.

Відрізали голову, руки і спалили: військові Путіна по-звірячому вбили людину і зняли на відео
Росіяни по-звірячому вбили людину в Сирії

Росіяни по-звірячому вбили людину в Сирії

Скріншот/Нова газета

Росіяни по-звірячому вбили людину в Сирії

Росіяни по-звірячому вбили людину в Сирії

Скріншот/Нова газета

Росіяни по-звірячому вбили людину в Сирії

Росіяни по-звірячому вбили людину в Сирії

Скріншот/Нова газета

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були оприлюднені імена тисячі найманців Путіна з ПВК "Вагнер". Вони вбивали в Україні, Сирії та Лівії.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Хо Хол
Хо Хол
Сначала обоз пишет, что он гражданский, потом, что дезертир. "Частной армией президента России Владимира Путина" - называет ЧВК Вагнера только обос. Ну, а если попросить свидетельства убийств этой конторы в окраине - итак понятно, что произойдет слив. Эх, вот бы еще обос уделял столь же пристальное внимание преступлением всяких айдаров и торнадо. Тем не менее ужасная новость, конечно.
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Жартенко Анастасия
Жартенко Анастасия
Хо Хол, но... что бы не случилось в параше... рюськая сволочь будет обсирать Украину.
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2
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Покажіть відео їхнім мамам. Вони народили і виховали звірів!
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6
2
Саркисян Артур
Саркисян Артур
Раися срана педофилов и серийных убийц
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8
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Жартенко Анастасия
Жартенко Анастасия
Саркисян Артур, и изнасилованных солдат и попов. насилующих своих детей.
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