Відрізали голову, руки і спалили: військові Путіна по-звірячому вбили людину і зняли на відео

Росіянами, які з особливою жорстокістю вбили цивільного в Сирії, виявилися військовими найманцями ПВК "Вагнера", яку називають приватною армією президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише "Новая газета". Жахливе відео з'явилося в мережі ще в 2017 році, проте дізнатися імена вбивць вдалося лише зараз. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Історія отримала продовження в листопаді, коли з'явилися ще кілька відео з жертвою. Російськомовні чоловіки спочатку кувалдою забивають цивільного, потім один з бійців відрізає йому голову ножем. Решта людей на відео допомагають порадами.

"Ріж, давай сильніше! Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!" – радять бойовики "Вагнера".

Руки відрубали саперною лопаткою. Ноги при цьому вирішують залишити, після чого за них убитого підвішують і підпалюють. Все, що відбувалося військові знімали на відео.

Убитим виявився Мохаммед Таха Ісмаїл Аль-Абдулла (Хаммаді Таха Аль-Бута). Він народився в 1986 році в Дейр-ез-Зорі, на час війни виїжджав з Сирії, але повернувся влітку 2017 року. Чоловік був мобілізований в резерв армії Башара Асада, але дезертирував, його зловили.

Одним з убивць виявився Станіслав Д., прізвище якого вирішили не розголошувати журналісти. У ПВК "Вагнера" він служив у розвідці. Іншими учасниками страшної розправи є військові з позивними "Памір" і "Вовк", особи яких ще встановлюються.

Росіяни по-звірячому вбили людину в Сирії Скріншот/Нова газета

Росіяни по-звірячому вбили людину в Сирії Скріншот/Нова газета

Росіяни по-звірячому вбили людину в Сирії Скріншот/Нова газета

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були оприлюднені імена тисячі найманців Путіна з ПВК "Вагнер". Вони вбивали в Україні, Сирії та Лівії.

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