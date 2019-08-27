Відрізала голову та розчленувала: українка жорстоко розправилася з чоловіком-нелюдом

У Рівненській області в селі Обарів дружина жорстоко вбила чоловіка, а потім спробувала розчленувати тіло, щоб заховати труп.

Як повідомляє Нацполіція області, злочин стався 23 серпня.

Попередньо встановлено, що 49-річна жінка задушила руками і мотузкою сплячого 47-річного чоловіка. Після цього відрізала його голову і намагалася сокирою розчленувати труп. Під час затримання підозрювана розповіла, що вбила чоловіка через постійні знущання над нею.

Поліція затримала жінку й помістила в ізолятор тимчасового тримання. Їй повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

24 серпня суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

У поліції зазначили, що арештована перебуває на психіатричному обліку.

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