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Відрізала голову та розчленувала: українка жорстоко розправилася з чоловіком-нелюдом

1.4т Читати матеріал російською

У Рівненській області в селі Обарів дружина жорстоко вбила чоловіка, а потім спробувала розчленувати тіло, щоб заховати труп.

Як повідомляє Нацполіція області, злочин стався 23 серпня.

Попередньо встановлено, що 49-річна жінка задушила руками і мотузкою сплячого 47-річного чоловіка. Після цього відрізала його голову і намагалася сокирою розчленувати труп. Під час затримання підозрювана розповіла, що вбила чоловіка через постійні знущання над нею.

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Поліція затримала жінку й помістила в ізолятор тимчасового тримання. Їй повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

24 серпня суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

У поліції зазначили, що арештована перебуває на психіатричному обліку.

Вбивство

Вбивство

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії сталося звіряче вбивство на ґрунті ревнощів. Чоловік у стані афекту обезголовив рідного брата і відрізав йому статевий орган.

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Місце
Україна Рівне
Теги
Національна поліція України вбивство
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филипп филипыч
филипп филипыч
это все путин виноват. не знаю почему но местные упоротые объяснят щас)
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