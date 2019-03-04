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"Відривають від свого народу!" Міністр-кат Майдану згадав про "братню" Росію

4.4тЧитати матеріал російською

Екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, на якому лежить відповідальність за розгін Майдану, звинуватив Україну в розриві "братніх" зв'язків із Росією.

Він заявив, що в цьому нібито зацікавлений Захід, який хоче перетворити Україну на антиросійський інструмент. Фрагмент виступу колаборанта показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Віталій Захарченко

Віталій Захарченко

Скріншот відео

"Розглядають (на Заході. — Ред.) Україну як якийсь інструмент, за допомогою якого можна впливати, насамперед, на найближчого сусіда — Російську Федерацію. Цей інструмент створювався не впродовж останніх п'яти років, а протягом практично всієї так званої незалежності України після розвалу СРСР. Бо ідея політиків, перш за все, західної цивілізації — відірвати Україну від свого родича, власного народу, віри, візантійської цивілізації. І мало того, що відокремити і відірвати — необхідно створити в його особі ворога", обурився екс-глава МВС часів Януковича.

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Нахабні претензії Захарченка обурили Цимбалюка, і він нагадав, після чого почався непримиренний конфлікт нашої країни з агресором. Йдеться про анексію Криму і війну на Донбасі, яка спричинила окупацію частини східних областей.

"Так званої незалежності? Це що ж виходить, товариш Захарченко очолював одне з найпотужніших силових відомств України і займався на цій посаді, судячи з усього, створенням антиросії? Дуже дивно, чому ці люди розмірковують, що Україну створювали як антиросійський проект. Слухайте, якби Україна була антиросією, то вона б перша висунула претензії до Кубанського краю. Але такого у нас не було. А вийшло навпаки, що піддавшись маячні про "братні" народи, ми отримали Крим, а потім Донбас", наголосив Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-регіонал Вадим Колесніченко назвав анексований Крим "щасливим квитком, який витягли, як мило з-під п'яти у лазні, і у вагон, що рушає". Він додав, що готовий був ще хоч 21 раз провести "референдум", "щоб бути подалі від цього кошмару, від цих ідіотів", маючи на увазі зраджену Україну.

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Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Особи
Роман ЦимбалюкВіталій Захарченко
Місце
Україна
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Валевич Борис
Валевич Борис
а сам сука вроде бы и не при чем ..........
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Из него палач ,как из хуя самолёт,цикались всю зиму со скакунами,страну проспали и народ в гавно опустили,вместо того ,что бы сразу раскатать уебков бандеровцев .да провокаторов пиндосийских.
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Ференц Евгения
Ференц Евгения
Тамбовский волк вам кацапье брат ! Вы сРуцкие враги для УКРАИНЫ -навсегда !
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