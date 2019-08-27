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Одразу по прильоту: в Україні затримали ексміністра Януковича

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Ексміністр охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїса Богатирьова повернулася в Україну й одразу ж була передана співробітникам Нацполіції.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформоване джерело. Богатирьову затримали в аеропорту "Жуляни".

Ексміністра підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

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Раїса Богатирьова

Раїса Богатирьова

focus.ua

Як писав OBOZREVATEL, у серпні 2016 року Інтерпол припинив розшукові заходи щодо Раїси Богатирьової, але в тому ж році 25 листопада Печерський районний суд Києва повторно дозволив ГПУ почати заочне розслідування проти Богатирьової, після чого викликали на допит до Києва, але вона не з'явилася.

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Особи
Раїса Богатирьова Віктор Янукович
Місце
Україна Київ
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Бахтеева - подельница не прилетит назад. В рАззии будет старость коротать.
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sid sirko
sid sirko
Буду крайне удивлен, если окажется, что её ещё не отпустили. Крайне! Засекаем время (20-37).
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Коррумпированный суд и «своя» прокуратура оправдают. Все в доле. А как оно дальше может «обернуться»..? Ведь рядом домики в Испании и в Италии яхты рядом стоят. По-соседски.
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