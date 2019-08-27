Одразу по прильоту: в Україні затримали ексміністра Януковича

Ексміністр охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїса Богатирьова повернулася в Україну й одразу ж була передана співробітникам Нацполіції.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформоване джерело. Богатирьову затримали в аеропорту "Жуляни".

Ексміністра підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Раїса Богатирьова focus.ua

Як писав OBOZREVATEL, у серпні 2016 року Інтерпол припинив розшукові заходи щодо Раїси Богатирьової, але в тому ж році 25 листопада Печерський районний суд Києва повторно дозволив ГПУ почати заочне розслідування проти Богатирьової, після чого викликали на допит до Києва, але вона не з'явилася.

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