"Відпросився" у суду на кальян: у справі про вбивство "Сармата" розгорівся новий скандал

Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід Михайлу Сигиді, якого підозрюють в організації вбивства ветерана АТО на Донбасі Віталія Олешка ("Сармата").

Про це написав у Facebook перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. Причиною тому, за його словами, стало затягування процесу.

Так, Аброськін розповів, що Сигида разом зі своїми захисниками "знущався" з суду, постійно вимагаючи перенесення засідання.

Михайло Сигида Facebook Антона Пшеничного

"Що він тільки не робив. У результаті судове засідання дійсно відкладали з різних причин, а також і заради ознайомлення з матеріалами на прохання захисту. І вони "знайомилися" під кальян", – написав Аброськін, опублікувавши фото підозрюваного, який відпочивав разом зі своїм адвокатом.

Facebook Антона Пшеничного

"Результат: підозрюваний на волі, а ми? Ми не опускаємо рук, будемо боротися далі", – зазначив Аброськін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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