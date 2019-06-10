"Відпросився" у суду на кальян: у справі про вбивство "Сармата" розгорівся новий скандал

Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід Михайлу Сигиді, якого підозрюють в організації вбивства ветерана АТО на Донбасі Віталія Олешка ("Сармата").
Про це написав у Facebook перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. Причиною тому, за його словами, стало затягування процесу.
Так, Аброськін розповів, що Сигида разом зі своїми захисниками "знущався" з суду, постійно вимагаючи перенесення засідання.
Михайло Сигида
Facebook Антона Пшеничного
"Що він тільки не робив. У результаті судове засідання дійсно відкладали з різних причин, а також і заради ознайомлення з матеріалами на прохання захисту. І вони "знайомилися" під кальян", – написав Аброськін, опублікувавши фото підозрюваного, який відпочивав разом зі своїм адвокатом.
Facebook Антона Пшеничного
"Результат: підозрюваний на волі, а ми? Ми не опускаємо рук, будемо боротися далі", – зазначив Аброськін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року в Бердянську пострілом у спину вбили бійця АТО з позивним "Сармат" Віталія Олешка.
Підозрюваних затримали біля Мелітополя. Друзі Олешка впізнали в одному затриманому чоловікові вбивцю.
7 червня підозрюваного Михайла Сигиду випустили з-під варти.
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