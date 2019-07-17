"Відправлять до Києва і до Одеси": Скабєєва заговорила про звільнення українських моряків

Топпропагандистка Кремля Ольга Скабєєва раптово заговорила про можливе звільнення полонених українських моряків, яких безпідставно судять у Москві.

За її словами, така процедура передбачена російським законодавством і може бути застосована на практиці вже 17 липня. Зізнання рупора путінського режиму пролунало в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва Скріншот відео

"Є схема, яка передбачає, що сьогодні моряки можуть вирушити додому. Я поясню, як це працює. Схема яка: російське МЗС відправило ноту до МЗС України, і там написано, що ми маємо право після продовження арешту, слідчий в односторонньому порядку має право змінити запобіжний захід і відправити їх під домашній арешт", – сказала Скабєєва.

"Домашньої адреси тут в Росії у них немає. Саме тому російське законодавство передбачає, що після продовження арешту їх таки відправлять до Києва і до Одеси. Але я все одно не розумію, з чого б це?!" – обурено додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 липня в ході засідання Лефортівського суду Москви 13 українським морякам окупанти продовжили арешт ще на три місяці. Підтримати українських Героїв приїхали їхні рідні, які зустріли їх оплесками.

Журналіст Роман Цимбалюк зазначив, що з'явилися підстави очікувати якогось гучного рішення щодо моряків. "Зустрів біля Лефортівського районного суду Ольгу Скабєєву. Топ російської пропаганди ніколи не приїздить на суди щодо українських полонених. Сьогодні чомусь виняток! Дізнаємося скоро, до чого б це", – зазначив він.

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомила про можливе звільнення полонених українських моряків.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія і Україна не ведуть переговори про обмін українських моряків.

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