Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Відправили мирного жителя під розстріл: стало відомо про цинічний вчинок терористів "ДНР"

6.7т Читати матеріал російською

Терористи "ДНР" змусили літнього чоловіка виявляти позиції ЗСУ, гуляючи по мінному полю.

Про цей цинічний вчинок розповіли на сторінці 24-й ОМБр імені короля Данила в Facebook.

"Вчора ввечері, житель міста Донецька, Мороз Іван Іванович, 1949 року народження, що проживає у Петровському районі на вулиці Путь Соціалізму 35, після залякування бойовиками та виконуючи їхні вказівки, був відправлений по замінованій ними ж місцевості в сторону позицій українських захисників, з метою виявлення системи вогню на наших опорних пунктах", - розповіли українські військові.

Новини
Терористи на Донбасі влаштували криваві бої: ЗСУ вистояли

Однак бійці ЗСУ розкусили підлий задум терористів і підпустили до своїх позицій без ризику для його життя і здоров'я.

Мороз Іван

Мороз Іван

facebook.com/24th.brigade

"Це черговий доказ того, що бойовики не дотримуються жодних правил війни та жодних норм міжнародного гуманітарного права, а безпека людей не має для них ніякого значення", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі пройшли жорсткі бої, окупанти 15 разів відкривали вогонь, в результаті чого були поранені двоє українських військовослужбовців.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
26
6
Смішно
0
Цікаво
11
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бедный мужик,слава Богу хоть жив остался
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Об отравленит харьковчан хлором более фееричная новость, а это так - серьги на уши в виде буя.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel