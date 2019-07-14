Відправили мирного жителя під розстріл: стало відомо про цинічний вчинок терористів "ДНР"

Терористи "ДНР" змусили літнього чоловіка виявляти позиції ЗСУ, гуляючи по мінному полю.

Про цей цинічний вчинок розповіли на сторінці 24-й ОМБр імені короля Данила в Facebook.

"Вчора ввечері, житель міста Донецька, Мороз Іван Іванович, 1949 року народження, що проживає у Петровському районі на вулиці Путь Соціалізму 35, після залякування бойовиками та виконуючи їхні вказівки, був відправлений по замінованій ними ж місцевості в сторону позицій українських захисників, з метою виявлення системи вогню на наших опорних пунктах", - розповіли українські військові.

Однак бійці ЗСУ розкусили підлий задум терористів і підпустили до своїх позицій без ризику для його життя і здоров'я.

Мороз Іван facebook.com/24th.brigade

"Це черговий доказ того, що бойовики не дотримуються жодних правил війни та жодних норм міжнародного гуманітарного права, а безпека людей не має для них ніякого значення", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі пройшли жорсткі бої, окупанти 15 разів відкривали вогонь, в результаті чого були поранені двоє українських військовослужбовців.

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