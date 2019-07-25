"Відповіли за все!" ЗСУ розгромили терористів на Донбасі. Відео

На окупованому Росією Донбасі Збройні сили України знищили взводний опорний пункт терористів "Л/ДНР" у відповідь на багаторазове порушення окупантами Мінських домовленостей.

Відповідне відео розмістив блогер під ніком "Конопляний Джмелик" на своїй сторінці в Twitter. Він зазначив, що ролик зняв військовий Ігор Савельєв (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня ненормативна лексика).

"Нещодавно (до 21 липня) погані хлопці порушували своєю поведінкою уявлення про любов і гармонію. Тому, тільки в рамках Мінських домовленостей, їм спалили ВОП", – написав користувач.

ЗСУ розгромили терористів на Донбасі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із підрозділів Збройних сил України в суботу, 20 липня, провів одну з найбільш успішних і грандіозних бойових операцій на Донбасі за час війни на сході України.

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