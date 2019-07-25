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"Відповіли за все!" ЗСУ розгромили терористів на Донбасі. Відео

7.7т Читати матеріал російською

На окупованому Росією Донбасі Збройні сили України знищили взводний опорний пункт терористів "Л/ДНР" у відповідь на багаторазове порушення окупантами Мінських домовленостей.

Відповідне відео розмістив блогер під ніком "Конопляний Джмелик" на своїй сторінці в Twitter. Він зазначив, що ролик зняв військовий Ігор Савельєв (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня ненормативна лексика).

"Нещодавно (до 21 липня) погані хлопці порушували своєю поведінкою уявлення про любов і гармонію. Тому, тільки в рамках Мінських домовленостей, їм спалили ВОП", – написав користувач.

ЗСУ розгромили терористів на Донбасі

ЗСУ розгромили терористів на Донбасі

Скріншот

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Річниця окупації Дебальцевого: розкрилася правда про провокацію "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із підрозділів Збройних сил України в суботу, 20 липня, провів одну з найбільш успішних і грандіозних бойових операцій на Донбасі за час війни на сході України.

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Місце
Україна
Теги
ЗСУ ДНР Росія Донбас
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Посмотрел,них@я не понял,где разгром...Понял,что этот Джмелик сидит не на конопле,а на чём-то более тяжёлом и веселящем.
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hunt andres
hunt andres
Поняяятно. К вечеру будет борт с убогими:-)
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CARGO 100
CARGO 100
Разгромили опорный пункт после отвода войск? Это типа когда перед "Тузиком" с "Рексом" захлопнули дверь, один нагадил на коврик в парадной, подождали когда хозяева затихнут и лягут спать, второй посчитал, что этого мало и начал этот же коврик рвать на куски ...
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