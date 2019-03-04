"Відповіли за наших": на Донбасі ліквідували ще одну терористку

Терористи "Л/ДНР" зазнали втрат у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Любов Коробка з позивним "Лютік" ліквідована 3 березня в районі Горлівки.

Убита була родом із Костянтинівки і за інформацією в мережі значилася фельдшером у 3-й ОМСБр.

Убита терористка Фото з соцмереж

Скріншот

Фото з соцмереж

Скріншот

У базу "Миротворця" убита внесена як бойовик незаконного збройного формування. Проходила за документами обліку особового складу 3-ї ОМСБр "Беркут" за жовтень 2014.

"Миротворець"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 4 березня, в зоні ООС на Донбасі загинув один український військовослужбовець.

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