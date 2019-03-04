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"Відповіли за наших": на Донбасі ліквідували ще одну терористку

11.7тЧитати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" зазнали втрат у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Любов Коробка з позивним "Лютік" ліквідована 3 березня в районі Горлівки.

Убита була родом із Костянтинівки і за інформацією в мережі значилася фельдшером у 3-й ОМСБр.

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Убита терористка

Убита терористка

Фото з соцмереж

"Відповіли за наших": на Донбасі ліквідували ще одну терористку

Скріншот

"Відповіли за наших": на Донбасі ліквідували ще одну терористку

Фото з соцмереж

"Відповіли за наших": на Донбасі ліквідували ще одну терористку

Скріншот

У базу "Миротворця" убита внесена як бойовик незаконного збройного формування. Проходила за документами обліку особового складу 3-ї ОМСБр "Беркут" за жовтень 2014.

"Відповіли за наших": на Донбасі ліквідували ще одну терористку

"Миротворець"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 4 березня, в зоні ООС на Донбасі загинув один український військовослужбовець.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРЗСУООС
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Комментарии на сайте не модерированы
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Ппц, фельдшера женщину убили. Херои.
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2
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Лугандоновская Коробка сыграла в ящик
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1
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Це перемога! Бандеровцы убили фельдшера.
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
Чугункин Клим, посчитай убитых вами детей, кацабыдло... И женщин тоже. И санитарные машины вами разбомбленные.
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