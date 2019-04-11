ЗСУ самовіддано відбили атаку окупантів на Донбасі: в ОС вісім поранених

У четвер, 11 березня, на Донбасі окупанти одинадцять разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, чотири рази застосувавши при цьому заборонену Мінськом зброю.
Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook. Під час обстрілу вісім українських військовослужбовців отримали поранення.
ЗСУ відповіли вогнем на провокації противники, забезпечивши контроль над ситуацією в зоні проведення ООС.
ВСУ
socportal.info
Так, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 10 раз обстріляв опорні пункти ЗСУ:
з мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту Новоселівка;
з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – біля села Павлопіль;
з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Лебединське;
з протитанкових ракетних комплексів і великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новотроїцьке;
з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів – також поблизу населеного пункту Лебединське;
двічі з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – в районі населеного пункту Водяне;
з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – в районі населеного пункту Павлопіль;
двічі з гранатометів різних систем і стрілецької зброї – в районі передмістя Авдіївки.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу села Катеринівка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "Л/ДНР" поскаржилися на суттєву перевагу снайперів Збройних сил України на Донбасі.
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