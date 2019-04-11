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ЗСУ самовіддано відбили атаку окупантів на Донбасі: в ОС вісім поранених

1.4тЧитати матеріал російською

У четвер, 11 березня, на Донбасі окупанти одинадцять разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, чотири рази застосувавши при цьому заборонену Мінськом зброю.

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook. Під час обстрілу вісім українських військовослужбовців отримали поранення.

ЗСУ відповіли вогнем на провокації противники, забезпечивши контроль над ситуацією в зоні проведення ООС.

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ВСУ

ВСУ

socportal.info

Так, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 10 раз обстріляв опорні пункти ЗСУ:

  • з мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту Новоселівка;

  • з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – біля села Павлопіль;

  • з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Лебединське;

  • з протитанкових ракетних комплексів і великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новотроїцьке;

  • з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів – також поблизу населеного пункту Лебединське;

  • двічі з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – в районі населеного пункту Водяне;

  • з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – в районі населеного пункту Павлопіль;

  • двічі з гранатометів різних систем і стрілецької зброї – в районі передмістя Авдіївки.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу села Катеринівка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "Л/ДНР" поскаржилися на суттєву перевагу снайперів Збройних сил України на Донбасі.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуООСЗСУ
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Иванов Петр
Иванов Петр
"применив при этом запрещенное Минском оружие." А разрешенное у них есть? Понял! Разрешенное дают только обученным им пользоваться, а пользоваться им могут только хохловояки.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Вы когда уже Крым пойдете "освобождать"? Судя по ежедневным победным вскукарекам Обоза, могучие киборги в разы превосходят "оккупантов" по боевой мощи и выучке, значит, им ничего не стоит вышибить "оккупантов" из Крыма.Но нет, за пять лет ни одна ВСУшная падла даже не дернулась в сторону Крыма, вас это ни на какие мысли не наталкивает, вышиватники?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ахаа Украинская армия ярко пердолит росийскую армию на Донбассе!
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Юг Руси
Юг Руси
Кожедуб Руслан, ярко, ярко Русик! Очень ярко! 🐵
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