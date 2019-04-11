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Відповіли сповна: ЗСУ помстилися терористам "Л/ДНР" за поранених

3.3тЧитати матеріал російською

У середу, 10 квітня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації дев'ять разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, водночас тричі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

Під час обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді наших захисників. За даними розвідки, 10 квітня одного окупанта знищили, шістьох – поранили.

Новини
У зоні ООС розсекретили величезний склад терористів "ЛНР" з боєприпасами. Фото

ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

ТСН

З початку цієї доби, 11 квітня, ворог обстріляв із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у районі населеного пункту Водяне.

У результаті один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На обстріл противника наші захисники відповіли вогнем. Втрати окупантів уточнюються.

Відповіли сповна: ЗСУ помстилися терористам "Л/ДНР" за поранених

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" поскаржилися на суттєву перевагу снайперів Збройних сил України на Донбасі.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіВійна на Донбасі
Місце
Україна
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Пропагандоны, вооруженные формирования Российской Федерации в Крыму, куда ваше сцыкливое полупьяное стадо ВСУ 5 лет даже не рыпается
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Как понять...Одного оккупанта были уничтожены....?????Что за дебил тут новости на русском языке размещает
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Сидоров Андрей, мовнюкам с трудом даётся человеческий язык
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Сидоров Андрей, мовнюкам с трудом дается человеческий язык
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