Відповіли сповна: ЗСУ помстилися терористам "Л/ДНР" за поранених

У середу, 10 квітня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації дев'ять разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, водночас тричі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

Під час обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді наших захисників. За даними розвідки, 10 квітня одного окупанта знищили, шістьох – поранили.

ЗСУ на Донбасі ТСН

З початку цієї доби, 11 квітня, ворог обстріляв із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у районі населеного пункту Водяне.

У результаті один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На обстріл противника наші захисники відповіли вогнем. Втрати окупантів уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" поскаржилися на суттєву перевагу снайперів Збройних сил України на Донбасі.

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