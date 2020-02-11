Відповідальність за рекламу і примусове лікування: МВС анонсувало гучні зміни наркополітики в Україні

У Міністерстві внутрішніх справ України мають намір найближчим часом внести до Верховної Ради зміни до законодавства про наркотики.

Про це у вівторок, 11 лютого, під час засідання робочої групи МВС і Консультативної місії ЄС заявив заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі. Його цитує пресслужба відомства.

"Планується ввести відповідальність за рекламу наркотиків, введення обов'язкового затримання і тримання під вартою розповсюджувачів наркотиків, визнати, що люди, які вживають наркотики, а не поширюють їх – це не злочинці, а хворі. А також направляти наркозалежних на обов'язкове лікування", – розкрив він перші деталі.

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Крім того, Гогілашвілі анонсував впровадження електронного рецепту, без якого, згідно з вже внесеним у парламент законопроєктом, неможливо буде отримати наркотичні засоби.

Відзначимо, 17 січня фракція "Слуга народу" зареєстрували в Раді законопроєкт №2784 з нововведеннями, дуже схожими на ті, які озвучив заступник міністра.

Законопроєкт збільшує терміни покарання і розміри штрафів за правопорушення, пов'язані з обігом наркотиків, вводить відповідальність за їх "пропаганду" і ухилення від обстеження на вживання наркотиків, а також пропонує удосконалити практику примусових заходів медичного характеру наркозалежних.

Поки що в Україні немає кримінальної відповідальності за "пропаганду" наркотиків. Законопроєкт пропонує карати за це штрафом від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував на розгляд Верховної Ради законопроєкт, згідно з яким буде передбачена кримінальна відповідальність для володарів титулу "злодій у законі".

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