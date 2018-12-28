''Відповідальність неминуча'': окупанти показали паркан у вкраденому Криму. Відео

У ФСБ Росії відзвітували про зведення в анексованому Криму 60-кілометрового паркану.

В мережі опубліковано відео зі спорудженням, що повинно захищати від вигаданих окупантами "диверсій", контрабанди заборонених речовин, тютюну і алкоголю зі зброєю (щоб подивитися проскрольте до кінця сторінки).

У російській постановці ролика видно, як прикордонники чергують уздовж стіни і "ловлять диверсантів". У свою чергу в МЗС України вже відреагували на побудовану огорожу в захопленому Криму.

"Спорудження державою-окупантом мостів, парканів чи огорож нічого не змінить у статусі українського Криму. Правова відповідальність кремлівського окупаційного режиму за злочини є неминучою", – написала речник відомства Катерина Зеленко.

Спорудження державою-окупанта мостів, парканів чи огорож Нічого НЕ змініть у статусі українського Криму. Правова відповідальність кремлівського окупаційного режиму за злочини є неминучий. #CrimeaIsUkraine - Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 28 грудня 2018 р.

У Криму добудували загородження на кордоні з Україною https://t.co/973sJPWgSO pic.twitter.com/rxRa0V7GOj - RT російською (@RT_russian) 28 грудня 2018 р.

ФСБ Росії показала стіну на в'їзді в Крим.



Металева конструкція повинна захистити анексувати півострів від диверсій, контрабанди заборонених речовин, тютюну, алкоголю та зброї pic.twitter.com/b8tlDwmSJN - Крим. Реалії (@krymrealii) 28 грудня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти похвалилися, що звели стіну на півночі півострова, оснастивши її сигналізаційними датчиками в районі Перекопського перешийка. Вони пояснили будівництво загороджувальних конструкцій "захистом від провокацій неадекватних радикалів".

У свою чергу в Державній прикордонній службі України підтвердили появу паркану, зазначивши, що конструкція "сира".