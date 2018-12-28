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''Відповідальність неминуча'': окупанти показали паркан у вкраденому Криму. Відео

3.4тЧитати матеріал російською

У ФСБ Росії відзвітували про зведення в анексованому Криму 60-кілометрового паркану.

В мережі опубліковано відео зі спорудженням, що повинно захищати від вигаданих окупантами "диверсій", контрабанди заборонених речовин, тютюну і алкоголю зі зброєю (щоб подивитися проскрольте до кінця сторінки).

У російській постановці ролика видно, як прикордонники чергують уздовж стіни і "ловлять диверсантів". У свою чергу в МЗС України вже відреагували на побудовану огорожу в захопленому Криму.

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"Спорудження державою-окупантом мостів, парканів чи огорож нічого не змінить у статусі українського Криму. Правова відповідальність кремлівського окупаційного режиму за злочини є неминучою", – написала речник відомства Катерина Зеленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти похвалилися, що звели стіну на півночі півострова, оснастивши її сигналізаційними датчиками в районі Перекопського перешийка. Вони пояснили будівництво загороджувальних конструкцій "захистом від провокацій неадекватних радикалів".

У свою чергу в Державній прикордонній службі України підтвердили появу паркану, зазначивши, що конструкція "сира".

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Стесняюсь спросить , а шо тама с Йевропейским Валом им. Яйценюка? Ветром ещё не сдуло?
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ох и ватные идиоты...лучше бы откопались накуй
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rercjd Micha
rercjd Micha
А ничего получился! Яценюк строил?
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