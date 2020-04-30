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30 квітня • оновлено в 20:03
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Юрій Сергієнко
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Відповідальні Баум і Тимошенко: спливли документи про комерційні вантажі в нібито гуманітарних рейсах Зеленського

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Оприлюднено документи про гуманітарні рейси з Китаю до України, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення.

Вони опубліковані в Telegram-каналі "Джокер". Відзначається, що це є порушенням, оскільки комерційне перевезення не може здійснюватися за дипломатичними каналами (щоб подивитися документи, проскрольте новину до кінця).

Відповідальні Баум і Тимошенко: спливли документи про вантажі в нібито гуманітарних рейсах Зеленського

"Проаналізував три рейси президента з гуманітарними вантажами. З 6 по 8 квітня 2020 року трьома рейсами з Китаю до України було завезено товари для комерційних організацій. Всі ці рейси здійснювалися за дипломатичним дозволом, що є явним порушенням, тому що комерційне перевезення не може проходити дипломатичними каналами. Всі вантажі, зокрема комерційні, розмитнюються в Україні за нульовою ставкою", – йдеться у повідомленні.

Рейси відправлялися через аеропорт міста Сямень, де також був організований склад і був приставлений координатор із відправки вантажів. Відповідальними з української сторони були посол України в Китаї Сергій Камишев, співробітник МЗС України Василь Гомянін і бізнесмен Борис Баум.

Зазначимо, що бізнесмен із Росії Борис Баум, за інформацією журналістки Світлани Крюкової, отримав українське громадянство завдяки заступнику голови Офісу президента Кирилу Тимошенку. Він також є претендентом на посаду глави нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні.

У списку компаній, які отримали засоби індивідуального захисту, є лише одна благодійна організація – БФ "Корпорація монстрів", якій завезли 180 000 медичних масок, 21 000 масок для обличчя, 6 000 костюмів, 20 000 окулярів, 5 000 бахіл.

Список компаній:

  • "Сільпо-фуд" – 1 701 000 медичних масок;

  • "Епіцентр" – 420 000 медичних масок;

  • ROSHEN – 400 захисних костюмів, 100 очок;

  • ПП "ДІЛОВАР", Одеса, торгівля текстилем, статутний капітал 1000 гривень – 400 000 медичних масок;

  • "Долфі-Україна", дистриб'ютор медичних виробів – 2 000 000 медичних масок двома рейсами по 1 000 000 кожен;

  • ТОО "ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ" Вадима Новинського, видобуток природного газу – 10 боксів-ізоляторів;

  • "Українські генетичні Технології", виробник тест-систем – реагенти для тестів, 6 коробок;

  • Компанія Abifarm, виробництво захисних масок – обладнання для виробництва масок, 12 найменувань, і 97 коробок тканин (двома рейсами);

  • ТОО "АХК-ГРУП", оптова торгівля хімічними продуктами, статутний капітал 1000 гривень – 1200 очок;

  • ТОО "Фірма Техніка монтажу", Львів, оптова торгівля деревиною, будматеріалами і сантехнікою, позиціонує себе як лідер ринку будівельних кріплень – 7 апаратів ШВЛ, з поміткою: департамент Львівської адміністрації.

Відповідальні Баум і Тимошенко: спливли документи про вантажі в нібито гуманітарних рейсах Зеленського
Відповідальні Баум і Тимошенко: спливли документи про вантажі в нібито гуманітарних рейсах Зеленського
Відповідальні Баум і Тимошенко: спливли документи про вантажі в нібито гуманітарних рейсах Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними журналістів, оточення президента Володимира Зеленського в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю. Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на посаду глави нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні, який стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником голови Офісу президента України.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Кирило Тимошенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Здесь преступления по нескольким статьям УК, причем преЗедент явно в доле. Интересно, хоть по одной статье откроют уголовное дело? Впрочем, вопрос риторический и все знают на него ответ.
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