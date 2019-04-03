Відповідь за наших: офіцер ЗСУ показав феєричний розгром позицій "Л/ДНР"

Бійці Об'єднаних сил після підлої атаки терористів на Донбасі, у результаті якої загинули двоє воїнів ЗСУ, завдали нищівного удару по позиціях противника.

Кадри з влучними пострілами показав у мережі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Жоден обстріл з боку супротивника, жодна втрата наших воїнів не залишиться без покарання. У результаті адекватної відповіді на провокаційні обстріли окупантів знищені їхні позиції", – прокоментував він.

Точна цифра безповоротних і санітарних втрат російсько-окупаційних військ уточнюються.

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня бійці ОС потужно помстилися за убитих товаришів і завдали декількох успішних ударів у відповідь по ворогу.

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