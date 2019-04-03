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Відповідь за наших: офіцер ЗСУ показав феєричний розгром позицій "Л/ДНР"

3.4тЧитати матеріал російською

Бійці Об'єднаних сил після підлої атаки терористів на Донбасі, у результаті якої загинули двоє воїнів ЗСУ, завдали нищівного удару по позиціях противника.

Кадри з влучними пострілами показав у мережі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Жоден обстріл з боку супротивника, жодна втрата наших воїнів не залишиться без покарання. У результаті адекватної відповіді на провокаційні обстріли окупантів знищені їхні позиції", – прокоментував він.

Точна цифра безповоротних і санітарних втрат російсько-окупаційних військ уточнюються.

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Відповідь за наших: офіцер ЗСУ показав феєричний розгром позицій "Л/ДНР"

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня бійці ОС потужно помстилися за убитих товаришів і завдали декількох успішних ударів у відповідь по ворогу.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Бей мокшанскую нацистскую ватную орду!
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Сурко Віктор
Сурко Віктор
Адекватна відповідь Українських Воїнів на будь-які провокативні дії з боку проросійських найманців!!! Ласкаво просимо новоприбулих в бригаду 200!!!
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Видео с учений содрал, причем по моему даже не украинских учений) Хохлы схавают)
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