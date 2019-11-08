"Відповідь буде дзеркальною!" Ватажок "ДНР" спалахнув погрозами через ситуацію у Петрівському

Терористи "ДНР" заявили, що виведення української поліції на ділянку розведення сил і засобів у Петрівському, яке, на їхню думку, має відбутися 9 листопада, — спричинить дзеркальні заходи з їхнього боку.

Про це, з посиланням на слова ватажка угруповання Дениса Пушиліна, пише пропагандистський ресурс російських окупантів "ДАН".

Зазначається, що це нібито стало реакцією на висловлювання тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, який повідомив, що після розведення військ на Донбасі туди повинні увійти правоохоронці та військовослужбовці Національної гвардії України.

Денис Пушилін

"Відповідально заявляю, що в разі виникнення ситуації, за якої на ділянках розведення з'являться представники української поліції та нацгвардійці, також дзеркально і симетрично на цих територіях будуть присутні представники силових відомств "ДНР":"міністерства державної безпеки" і "міністерства внутрішніх справ", — спалахнув погрозами Пушилін.

За таких умов, додав він, процес розведення на нових ділянках стане неможливим.

Посилаючись на текст Рамкового рішення Контактної групи, ватажок терористичного угрупування підкреслив, що на ділянках розведення сил і засобів не можуть перебувати будь-які збройні формування, за винятком офіцерів Спільного центру контролю і координації режиму припинення вогню.

"Такий непрофесійний, недбалий підхід американського представника в цьому питанні неприпустимий, оскільки може ввести в оману когось із українських чиновників", — вважає Пушилін.

Крім цього, в ЗМІ терористів додали, нібито 4 листопада "Київ вкотре зірвав спробу відновити" процес розведення військ на ділянці "Петрівське — Богданівка".

Як писав OBOZREVATEL, напередодні ватажок "ДНР" Денис Пушилін сказав представникам СММ ОБСЄ про готовність почати розведення військ в районі Петровського 9-го, а не 8-го листопада. А також закликав українську сторону "проявити здоровий глузд" у цьому питанні.

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