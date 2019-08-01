"Відпочивають, ніби у них дев'ять життів!" Чому українські туристи гинуть на курортах

Щороку десятки українців гинуть на курортах.

Як кажуть професіонали туристичного ринку, часто виною тому – алкоголь і необережність, а також неуважність до власного здоров'я.

Крім цього, серед причин трагедій може бути звичайна безтурботність у незнайомій країні і небажання дотримуватися елементарних правил поведінки. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Пішов прогулятися і був жорстоко вбитий

Нещодавно у ПАР біля Кейптауна загинув український мандрівник, 44-річний Іван Іванов. У нього залишилися дружина і троє дітей.

Іван Іванов Facebook Івана Іванова

Як написала його дружина у соцмережі, Іван поїхав у ПАР у відрядження і залишився на два дні відпочити. "Він вранці пішов погуляти і біля парковки на нього напали троє виродків. Пограбували і вбили, бо він чинив опір", – повідомила дружина.

А старший син Іванова, Гліб, з гіркотою написав: "Батько колекціонував ножі, від ножа і помер".

За словами дружини, Іван мав три вищі освіти, починав моряком, закінчив морську академію, вивчав економіку і право у Великобританії. Останнім часом він працював у компанії Bureau Veritas.

Іван Іванов iol.co.za

Місцеві видання пишуть, що Іван Іванов вирішив прогулятися по відомій стежці на Іст Форт. Близько 11-ї години ранку на нього напали троє грабіжників, завдали ударів ножем у груди, забрали рюкзак із речами, мобільний телефон і зникли. Чоловік помер від втрати крові.

Іван із дружиною і молодшим сином Facebook Івана Іванова

На одного з грабіжників з рюкзаком відразу звернув увагу місцевий житель, який сказав про це охороні. Грабіжника негайно затримали, ним виявився 25-річний хлопець. На другий день був затриманий і один з його подільників. Йому всього 24 роки.

Місцеві патрульні виносять тіло убитого iol.co.za

У місцевих ЗМІ повідомляється, що власники готельного будиночка, де зупинився Іванов, попереджали його, що одному ходити по цій стежці в національному парку небезпечно.

Гвинт від човна порізав туриста

У минулому році 7 липня у Туреччині трапився дикий випадок. Під час трансляції футбольного матчу між Україною і Росією у турецькому готельному кафе виник конфлікт між українцем, 57-річним Андрієм Совою, і 30-річним росіянином Андрієм Похвальним.

Андрій Сова із дружиною

Похвальний вдарив українця, той не втримався і вдарився головою. Після цього він впав у кому і через кілька днів помер. В українця виявили велику дозу алкоголю у крові, проте страхова компанія взяла на себе доставку тіла на батьківщину.

Арешт Похвального у Туреччині

Похвального заарештувала турецька влада, але місяць тому стало відомо, що його відпустили.

У Домінікані 27 квітня загинув ще один український турист. Це трапилося під час скорлінгу – плавання під водою з маскою і дихальною трубкою. Олексій із Вінниці разом із нареченою вирушив на екскурсію на острів Саона.

Олексій зі своєю нареченою gazeta.ua

У 20 метрах від берега човен із туристами зупинився, щоб туристи попірнали і подивилися на рифи. Коли Олексій занурився під воду, звідкілясь з'явився моторний човен, на величезній швидкості пронісся над місцем, де плавав Олексій. Гвинти човна порізали голову і спину молодику, він помер від шоку і втрати крові.

Викупався в морі і помер

На Кіпрі в кінці травня помер 65-річний український турист, який приїхав туди відпочити на тиждень. Чоловік виходив із моря на берег, коли раптово впав. Його відвезли у приватну клініку, але лікарі не змогли допомогти.

У травні минулого року також на пляжі у Єгипті помер київський ресторатор Валерій Петров.

Валерій Петров за день до смерті Facebook Валерія Петрова

Він поїхав туди відпочивати разом зі своїм другом, ювеліром. 11 травня вони вирушили на пляж. Валерій викупався, вийшов на берег, а за хвилину йому стало погано, він впав. Його відвезли в лікарню, але він помер.

Останній пост Facebook Валерія Петрова

Чому гинуть українські туристи

Подібні випадки відбуваються постійно. Ніхто не веде статистику, але туроператори кажуть, що за рік може трапитися кілька десятків смертей. Лише за два місяці, квітень і травень, в Анталії, за словами консула України В'ячеслава Хоменка, померло 13 туристів. Переважно це люди похилого віку, які не розрахували кліматичних умов.

Основна причина смертей – серцевий напад. Є кілька випадків, коли люди тонули в морі. Є ті, хто приїхав до Туреччини на лікування, це онкохворі або ті, хто чистив тут кров. Також є випадки смерті молодих людей, які померли за дивних обставин.

Готелі Туреччини mir-da.ru

Експерт із туризму і редактор сайту Turprofi Валерія Овсяник каже, що часто смерті на відпочинку у спекотних країнах пов'язані з навантаженням на слабкий організм.

"Люди у відпустці йдуть у відрив і перестають слідкувати за власним здоров'ям. Також людям з деякими захворюваннями складно переносити перельоти, особливо нічні. Плюс зміна клімату, переїдання, занадто висока температура. Наприклад, у Туреччині ще й підвищена вологість", – пояснила OBOZREVATEL Валерія Овсяник.

Алкогольні коктейлі біля басейнів TripAdvisor

На другому місці в рейтингу смертей на відпочинку, на думку Овсяник, стоїть алкогольне сп'яніння. "Люди добряче п'ють у спеку, а потім стрибають в холодну воду, відбувається різкий перепад температур. До серцевого нападу тут рукою подати", – говорить Овсяник.

На третьому місці стоять нещасні випадки, від яких ніхто не застрахований. Наприклад, людина послизнулася біля басейну, впала і вдарилася головою. Або як трапилося з Олексієм із Вінниці, коли над ним проплив моторний човен. А на четвертому місці – хвороби, які не можна передбачити. Це апендицит, менінгіт, віруси, серйозні інфекції. Але подібні причини смерті вкрай рідкісні.

Глава Всеукраїнської асоціації операторів туристичного ринку Ігор Голубаха також вважає, що основною причиною трагедій на курортах є алкоголь і необережна поведінка.

"Я чув від своїх колег про випадки, коли люди багато випили, а потім пішли до басейну купатися. Посковзнувся, впав. Або пішов у море в такому стані і потонув. Але я б не сказав, що це якісь масові випадки. Півмільйона українців їде відпочивати до Туреччини, і трохи більше десяти вмирають там. Це непорівнянні цифри", – заявив OBOZREVATEL Голубаха.

Готелі Туреччини TourBaza

На його думку, українці також мають подумати, перш ніж вирішувати їхати до спекотної країни.

"Всі люди самостійні і вказувати ми нікому не можемо. Професійний агент, звісно, попередить літніх людей, що зараз на цьому курорті температура дуже висока, може, варто вибрати прохолодніше місце. Але в будь-якому разі турист вирішує сам", – каже Голубаха .

Відпочивають так, немов у них дев'ять життів

Одна із власниць туристичної агенції на правах анонімності також розповіла OBOZREVATEL про причини трагедій на курортах.

"Я нерідко спостерігала, як деякі туристи безтурботно ставляться до свого здоров'я на відпочинку. Я категорично проти того, щоб сидіти на сонці біля басейну або біля моря, пити алкогольні коктейлі, а потім підігрітим іти в холодну воду. Тут ніяке серце не витримає. Щоразу своїх туристів про це попереджаю", – каже жінка.

Коктейлі TripAdvisor

Крім цього, агент зазначає, що часто українці ризикують, вирушаючи у небезпечні країни.

"Щойно десь землетрус, повінь, наші туристи відразу ж біжать за дешевшими путівками. Їх не бентежить те, що вони можуть стати жертвою, вони впевнені у своїй щасливій зірці. І ще є категорія тих, хто без будь-якої підготовки готові займатися ризикованими видами відпочинку: дайвінг, катання на лижах по чорних трасах, спуск на байдарках. Таке враження, що у них дев'ять життів. на щастя, смертельних випадків у моїй практиці не було, але переломи, травми – це щороку трапляється", – зазначила агент.

Також жінка зазначає, що українці дуже безтурботні на відпочинку.

"На тому самому турецькому узбережжі молоді люди вирушили в нічний клуб, у них виник якийсь конфлікт із місцевими, бійка, в хід пішли ножі. У нашого молодого туриста було серйозне поранення, він довго лежав у турецькій лікарні. Виникають конфлікти під час обміну грошей, у магазинах, наших грабують на вулицях. Був випадок і нападу мавп, туристка відстала від групи, і почала годувати тварин, в результаті мавпи там влаштували бійку, дісталося і дівчині. Тому перед поїздкою добре прочитайте відгуки та рекомендації щодо країни, куди їдете, не нехтуйте правилами безпеки", – радить власниця агентства.

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