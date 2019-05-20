Відпочинок за 5 річних зарплат і Porche для сина: журналісти викрили захмарні багатства Кернеса

Журналісти розкрили майно скандального мера Харкова Геннадія Кернеса, яке записане на його родичів.
У розслідуванні "Наші гроші" наголошується, що значна частина багатств політика записана на його цивільну дружину Оксану Гайсинську (щоб подивитися відео, поскрольте вниз).
Геннадій Кернес
Forbes Україна
Авто
Із 2019 року Гайсинська володіла Bentley Brooklands, Rolls-royce Ghost, BMW x-6, Audi A8. Загалом на момент купівлі вони коштували 700 тисяч доларів.
Пасинок Кернеса також їздить на дорогих автомобілях, які записані на його маму Оксану. Так, у 21 рік хлопець став власником Porche Panamera.
Нерухомість
Із 2015 року цивільна дружина Кернеса володіє квартирою в центрі столиці України, загальна площа якої становить 150 кв. м. Приблизна її вартість – 25 млн грн.
Гайсинська має дві квартири в Харкові, загальною площею 300 кв. м і вартістю 300 тисяч доларів.
Журналісти також знайшли фото дружини Кернеса в Лондоні біля одного з будинків на вулиці Бейкер стріт. Найімовірніше, саме в цьому домі проживає син Гайсинської Родіон.
Варто зазначити, що оренда квартири в цьому будинку на три роки коштує приблизно 390 тисяч доларів.
Відпочинок
За інформацією розслідувачів, у 2014 році Кернес разом із дружиною відпочивали в одному з фешенебельних готелів на Мальдівах (65 тисяч гривень на добу).
Тижневий відпочинок на двох обійдеться майже в 500 тисяч гривень, що становить п'ятирічну офіційну зарплату мера за мірками 2014 року.
Однак, це не найдорожчий відпочинок, який був у пари. Так, відпочинок в одному з готелів коштував Кернесу приблизно 1,5 млн грн.
Бізнес
Офіційна частина бізнесу Кернеса, за словами журналістів, належить його дружині, а одній із її компаній – торгова площа в Харкові. Протягом декількох років міськрада віддавала в оренду компанії Гайсинської цю землю, а згодом фірма приватизувала цю ділянку.
Також у бізнес-імперію Кернеса входять декілька компаній, які займаються нерухомістю та медіа. До того ж, Кернес є бізнес-партнером скандального путінського олігарха Павла Фукса, який влаштувався в Україні.
Нагадаємо, що Геннадій Адольфович Кернес організував масштабні корупційні схеми, які позбавляють Харків мільярдів гривень.
Раніше в Службі безпеки України повідомили, що чиновник Кернеса був завербований і передавав інформацію росіянам. Так, директора Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Семена Хмельницького затримали через підозру в державній зраді.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кернес п'ять років уникає відповідальності у кримінальній справі про тортури, викрадення людини та загрози вбивством. Мер Харкова просто не з'являється на засідання, а судді прихильно вважають причини його неявки поважними.
Путінський олігарх Павло Фукс хоче стати тіньовим "наглядачем" свого рідного міста Харкова і визначається з кандидатурою губернатора області. Головним претендентом на цей пост нібито є перший заступник мера Харкова Геннадія Кернеса – Ігор Терехов.
Російський мільярдер Павло Фукс не має законних підстав перебувати в статусі громадянина України, оскільки заволодів документами обманним шляхом.
Фукс розгорнув масштабну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського через те, що ЗМІ опублікувало низку резонансних статей про те, як олігарх провернув хитру схему з боргами Київського метрополітену.
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підвищити вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн пішли безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
В помсту за публікації про скандальну угоду Фукс почав розміщувати замовні брехливі матеріали на низькопробних сайтах, банерну рекламу, а також планував розганяти свою дезінформацію з проплачених бордів.
Дізнавшись про це, Бродський заявив, що захищатиме свою репутацію від провокацій Фукса в суді.
Також Бродський підкреслив, що не давав жодної згоди на використання своїх фото на замовних бордах Фукса. У зв'язку з цим він попередив всі бордові компанії про провокацію, що готується.
Крім того, Бродський розкрив ще одну багатомільярдну схему Фукса в Україні. За його словами, олігарх зумів здобути контроль над Держгеонадрами в Україні й навіть намагався шантажувати бізнесмена на цьому ґрунті.
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