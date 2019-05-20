Відпочинок за 5 річних зарплат і Porche для сина: журналісти викрили захмарні багатства Кернеса

Журналісти розкрили майно скандального мера Харкова Геннадія Кернеса, яке записане на його родичів.

У розслідуванні "Наші гроші" наголошується, що значна частина багатств політика записана на його цивільну дружину Оксану Гайсинську (щоб подивитися відео, поскрольте вниз).

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Із 2019 року Гайсинська володіла Bentley Brooklands, Rolls-royce Ghost, BMW x-6, Audi A8. Загалом на момент купівлі вони коштували 700 тисяч доларів.

Пасинок Кернеса також їздить на дорогих автомобілях, які записані на його маму Оксану. Так, у 21 рік хлопець став власником Porche Panamera.

Нерухомість

Із 2015 року цивільна дружина Кернеса володіє квартирою в центрі столиці України, загальна площа якої становить 150 кв. м. Приблизна її вартість – 25 млн грн.

Гайсинська має дві квартири в Харкові, загальною площею 300 кв. м і вартістю 300 тисяч доларів.

Журналісти також знайшли фото дружини Кернеса в Лондоні біля одного з будинків на вулиці Бейкер стріт. Найімовірніше, саме в цьому домі проживає син Гайсинської Родіон.

Варто зазначити, що оренда квартири в цьому будинку на три роки коштує приблизно 390 тисяч доларів.

Відпочинок

За інформацією розслідувачів, у 2014 році Кернес разом із дружиною відпочивали в одному з фешенебельних готелів на Мальдівах (65 тисяч гривень на добу).

Тижневий відпочинок на двох обійдеться майже в 500 тисяч гривень, що становить п'ятирічну офіційну зарплату мера за мірками 2014 року.

Однак, це не найдорожчий відпочинок, який був у пари. Так, відпочинок в одному з готелів коштував Кернесу приблизно 1,5 млн грн.

Бізнес

Офіційна частина бізнесу Кернеса, за словами журналістів, належить його дружині, а одній із її компаній – торгова площа в Харкові. Протягом декількох років міськрада віддавала в оренду компанії Гайсинської цю землю, а згодом фірма приватизувала цю ділянку.

Також у бізнес-імперію Кернеса входять декілька компаній, які займаються нерухомістю та медіа. До того ж, Кернес є бізнес-партнером скандального путінського олігарха Павла Фукса, який влаштувався в Україні.

Нагадаємо, що Геннадій Адольфович Кернес організував масштабні корупційні схеми, які позбавляють Харків мільярдів гривень.

Раніше в Службі безпеки України повідомили, що чиновник Кернеса був завербований і передавав інформацію росіянам. Так, директора Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Семена Хмельницького затримали через підозру в державній зраді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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