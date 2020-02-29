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29 лютого • оновлено в 18:00
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/ Розслідування

Відомого журналіста з Росії прогнали з Києва

7.3т
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В Україну прикордонники не пропустили головного редактора російського телеканалу RTVI і журналіста Олексія Пивоварова.

Росіянин прибув в аеропорт "Жуляни" (Київ), але йому було відмовлено у в'їзді в країну. Про це він повідомив в Facebook.

"Кілька років не був в Україні і, мабуть, не судилося. Пару годин тому прилетів до Києва, але на територію країни мене не пустили. Спершу – ввічлива співбесіда: подивилися разом "Редакцію", усміхнулися ... Потім півтори години очікування на лавочці. В результаті три сумних прикордонника вручили мені постанову про те, що я не зміг підтвердити причину перебування в Україні", – написав він.

При цьому зазначив, що у нього було запрошення в Україну і підтвердження тимчасового місця проживання в нашій країні.

Олексій Пивоваров

Олексій Пивоваров

Facebook Олексій Пивоваров

"Це звичайна формулювання, якщо немає грошей або зворотного квитка. Оскільки у мене все це, зрозуміло, було (як і запрошення, житло тощо), то ніхто, в загальному, і не приховував, що рішення прийнято нагорі. Хлопці були доброзичливі і совісні, їм самим було явно незручно і шкода, що так веліли, і що при виконанні нічого не прийнято говорити від себе. Мені теж шкода, друзі. і я, мабуть, теж нічого не буду говорити, тому що люблю Україну і переживаю за неї", – додав він.

Заборона на в'їзд

Заборона на в'їзд

Facebook Олексій Пивоваров

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту "Київ" відмовили в пропуску в Україну двом громадянам Росії, які працюють в ЗМІ.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
Росія - країна-агресор ЗМІ Госпотребслужба
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ты русню в дверь -они в окно! и все такие -"мы любим"....да пашли вы нах со своей мышыбратскай лябовью, слопатоеды ватные!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Придётся в два разу усерднее лизать рагулськую дупу, чтобы пустили.
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4
1
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Шароварня, что с неё взять)
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