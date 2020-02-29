В Україну прикордонники не пропустили головного редактора російського телеканалу RTVI і журналіста Олексія Пивоварова.
Росіянин прибув в аеропорт "Жуляни" (Київ), але йому було відмовлено у в'їзді в країну. Про це він повідомив в Facebook.
"Кілька років не був в Україні і, мабуть, не судилося. Пару годин тому прилетів до Києва, але на територію країни мене не пустили. Спершу – ввічлива співбесіда: подивилися разом "Редакцію", усміхнулися ... Потім півтори години очікування на лавочці. В результаті три сумних прикордонника вручили мені постанову про те, що я не зміг підтвердити причину перебування в Україні", – написав він.
При цьому зазначив, що у нього було запрошення в Україну і підтвердження тимчасового місця проживання в нашій країні.
Олексій Пивоваров
Facebook Олексій Пивоваров
"Це звичайна формулювання, якщо немає грошей або зворотного квитка. Оскільки у мене все це, зрозуміло, було (як і запрошення, житло тощо), то ніхто, в загальному, і не приховував, що рішення прийнято нагорі. Хлопці були доброзичливі і совісні, їм самим було явно незручно і шкода, що так веліли, і що при виконанні нічого не прийнято говорити від себе. Мені теж шкода, друзі. і я, мабуть, теж нічого не буду говорити, тому що люблю Україну і переживаю за неї", – додав він.
Заборона на в'їзд
Facebook Олексій Пивоваров
Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту "Київ" відмовили в пропуску в Україну двом громадянам Росії, які працюють в ЗМІ.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!