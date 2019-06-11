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Відомого 24-річного терориста "Москву" ліквідовано на Донбасі

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У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі був знищений відомий терорист Богдан "Москва" Грицай (Соколинський).

Про це написав у Twitter блогер Necro Mancer. За його даними, 24-річний уродженець Макіївки загинув у вівторок, 11 червня. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

У мережі користувачі розповіли, що "Москва" брав участь у бойових діях проти українців у багатьох гарячих точках Донбасу, таких як Іловайский котел, аеропорт і Піски.

Новини
На Донбасі ліквідували зрадника України: фото терориста
Відомого 24-річного терориста "Москву" ліквідовано на Донбасі

Миротворець

Відомого 24-річного терориста "Москву" ліквідовано на Донбасі

Миротворець

Відомого 24-річного терориста "Москву" ліквідовано на Донбасі

Миротворець

Відомого 24-річного терориста "Москву" ліквідовано на Донбасі

Миротворець

Відомого 24-річного терориста "Москву" ліквідовано на Донбасі

Миротворець

Відомого 24-річного терориста "Москву" ліквідовано на Донбасі

Миротворець

Відомого 24-річного терориста "Москву" ліквідовано на Донбасі

Миротворець

Відомого 24-річного терориста "Москву" ліквідовано на Донбасі

Twitter Necro Mancer

Відомого 24-річного терориста "Москву" ліквідовано на Донбасі

Twitter Necro Mancer

Також опубліковано було інтерв'ю з терористом, записане в 2015 році. Тоді "Москва" розповів, що зовсім не шкодує, що пішов до лав "ДНР" і готовий "померти за старих і дітей".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі був ліквідований терорист Іван "Маз" Моісеєнков із підрозділу "Восток".

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Україна
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кацман Саша
кацман Саша
Земля тебе стекло ватой пи.... Р
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Крузенштерн Иван Федорович
Крузенштерн Иван Федорович
Покойся с миром. Твои товарищи отомстят и отправят очередных Круглых из Азова в ад.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Крузенштерн Иван Федорович, Срусішшвайн, геть у пекло, смолу пити
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
"Мацква" - ква-ква!
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