Відомий російський режисер потрапив до списку ворогів України

Відомий російський актор і режисер Костянтин Райкін потрапив до списку ворогів України.

Про це повідомляють на сторінці "Миротворця" у Facebook, де зазначається, що Райкін "свідомо порушував державний кордон України з метою проникнення в окупований російськими загарбниками український Крим".

У серпні 2014-го Райкін відвідував Крим і брав участь у зустрічі глави Росії Володимира Путіна з діячами культури. Зустріч була нібито присвячена "питанням інтеграції "Республіки Крим" у культурний простір Російської Федерації".

Повідомляється, що переконливі докази відвідування Райкіним Криму були знайдені лише недавно, хоча підозрювався він у цьому ще з 2014 року.

"Ми не вносили його до Чистилища через відсутність будь-яких підтверджень його протиправної діяльності", - наголошується в заяві.

Костянтин Райкін є керівником московського театру "Сатирикон", актором театру і кіно, а також сином відомого радянського артиста Аркадія Райкіна. На своїй батьківщині він внесений у список діячів культури, які регулярно критикують Росію і невтішно відгукуються про її громадян.

Як писав "Обозреватель", раніше "Миротворець" розповів про небезпеку священиків МП.