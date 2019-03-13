Відомий командир "ДНР" став полковником Нацполіціі: викриття

Відомий на Донбасі командир бойовиків "Л/ДНР" Юрій "Вампір" Голубан переїхав до Києва, де зміг безперешкодно влаштуватися в Національну поліцію.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат від ВО "Батьківщина" Ігор Луценко. Чоловікові вдалося отримати звання полковника.

Відзначається, що в 2014 році він нібито брав участь у бойових діях проти ВСУ, що підтверджують опубліковані в мережі відео, на який "Вампір" зображений у формі "ДНР" зі зброєю в руках. Він був командиром роти в батальйоні "Схід".

Facebook Ігор Луценко

Уже в 2014 році, розповів Луценко, командир терористів поїхав до Києва, де отримав роботу інструктором у Нацполіціі. "Він ці 2 роки займався тренуванням і вихованням українських поліцейських. Можна тільки уявити, які високі моральні цінності він їм передавав", – зазначив нардеп.

Крім того, терорист встиг обзавестися квартирою в столиці і звільнився в 2018 році, оформивши собі пенсію.

Відзначимо, Голубан вже не вперше потрапляє в скандал щодо зв'язків із "Л/ДНР". У 2017 році Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження щодо можливої участі полковника Нацполіціі в терористичній організації.

Як повідомляв, в квітні 2017 року один із лідерів бойовиків "ДНР" Олександр Ходаковський виклав відео, на якому нібито Юрій Голубан стоїть серед терористів. Голубан не дав однозначної відповіді на питання про походження ролика, але заявив, що відео могло бути змонтоване.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!