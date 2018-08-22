Росію викрили у п'яти військових злочинах у Криму

Росія в окупованому Криму неодноразово порушувала Женевську конвенцію, тож її політику щодо населення півострова можна розцінювати як військові злочини.

Таку заяву зробила у ефірі ObozTV відома журналістка Лариса Волошина. Вона, зокрема, нагадала, що український Крим міжнародно визнаний окупованою територією.

"Я хочу нагадати вам про Женевську конвенцію 1949 року, яка говорить про права і захист населення на окупованих територіях... По-перше, насильницька паспортизація, яку вони провели - військовий злочин", - наголосила Волошина.

"Введення законодавства країни-окупанта - це військовий злочин, бо вони повинні судити за українськими законами. Призов на службу в армію, навіть реклама контрактної служби в армії країни-окупанта є військовим злочином", - продовжила вона.

Четвертим злочином, за словами журналістки, є "промивання мізків" - поширення пропаганди на окупованій території.

"Ще один військовий злочин - мілітаризація дитинства", - додала Волошина.

Як наголосила журналістка, ці злочини не мають термінів давності.

"Всі злочини повинні бути нами сформовані в одну претензію того, що окупант чинить з окупованим народом, з нашими співгромадянами на окупованій території. Це, безумовно, є порушенням їхніх прав", - підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український дипломат Володимир Василенко розповів, як Росія використовувала Крим, щоб зупинити рух України до незалежності.