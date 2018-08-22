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Росію викрили у п'яти військових злочинах у Криму

1.3тЧитати новину російською

Росія в окупованому Криму неодноразово порушувала Женевську конвенцію, тож її політику щодо населення півострова можна розцінювати як військові злочини.

Таку заяву зробила у ефірі ObozTV відома журналістка Лариса Волошина. Вона, зокрема, нагадала, що український Крим міжнародно визнаний окупованою територією.

"Я хочу нагадати вам про Женевську конвенцію 1949 року, яка говорить про права і захист населення на окупованих територіях... По-перше, насильницька паспортизація, яку вони провели - військовий злочин", - наголосила Волошина.

"Введення законодавства країни-окупанта - це військовий злочин, бо вони повинні судити за українськими законами. Призов на службу в армію, навіть реклама контрактної служби в армії країни-окупанта є військовим злочином", - продовжила вона.

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Четвертим злочином, за словами журналістки, є "промивання мізків" - поширення пропаганди на окупованій території.

"Ще один військовий злочин - мілітаризація дитинства", - додала Волошина.

Як наголосила журналістка, ці злочини не мають термінів давності.

"Всі злочини повинні бути нами сформовані в одну претензію того, що окупант чинить з окупованим народом, з нашими співгромадянами на окупованій території. Це, безумовно, є порушенням їхніх прав", - підсумувала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український дипломат Володимир Василенко розповів, як Росія використовувала Крим, щоб зупинити рух України до незалежності.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуПорушення прав людини в КримуПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Лариса Волошина
Місце
Україна
Об'єкти
КримПорушення громадянських прав в КримуНовини Криму
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Русский Солдат
Русский Солдат
Украинский Крым несомненно был оккупированной хохлами территорией, но жители Крыма решили при помощи России освободиться от украинской оккупации и вернуться в состав России. А по хохляцким законам пусть хохлы судят свое трусливое шароварное войско, позорно бежавшее из Крыма.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Malahit, давай, давай хохлик, не задерживайся, не воняй в Российском Крыму, он жемчужина России.
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Malahit
Malahit
Русский Солдат, только что то падающие камни сильно по горбам бьют, и гордые рассияне засрали весь Украинский Крым, и ни один банк россиянский не желает работать в Украинском Крыму.....до 54 года на территории россиянского крыма было несколько хлебных магазинов, пришли "украинские оккупанты" и Крым зазеленел, напился воды днепровской.....тараканы вы рассияне...гниль
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