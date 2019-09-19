Відома авіакомпанія потрапила у шпигунський скандал

Прокуратура Мюнхена (Німеччина) почала розслідування ймовірного шпигунства з боку співробітників авіаконцерну Airbus.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung. Співробітники авіаконцерна могли отримати доступ до засекречених даних з оборонних закупівель німецького уряду. У свою чергу, Airbus проводить внутрішню перевірку.

Документи були пов'язані з "двома майбутніми німецькими проектами закупівель програм Line Communications, Intelligence and Security".

Airbus hi-news.ru

У Міноборони Німеччини повідомили, що у компанії є планові документи по двом майбутнім закупівельними проектам Бундесверу. 20 співробітників групи були відсторонені від роботи, їх документи і комп'ютери вилучені. Крім того, один з представників Бундесверу притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Як писав OBOZREVATEL, французька авіакомпанія Aigle Azur, яка, в тому числі, здійснювала рейси в Україну, оголосила про банкрутство.

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