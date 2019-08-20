Віднесло у відкрите море: на курорті України трапилися масові НП з туристами

У неділю, 18 серпня, у селищі Кирилівка Якимівському районі Запорізької області працівники ДСНС 4 рази рятували осіб, яких відносило у відкрите море на надувних матрацах та крузі. Спеціалісти допомогли 8 людям дістатися до берегу.

Як повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Запорізькій області, до Служби порятунку "101" надійшло 4 повідомлення про НП на воді.

Перший випадок трапився поблизу пляжу бази відпочинку "Пересип". Рятувальники на відстані близько 2500 м від берега помітили двох чоловіків, яких на надувному матраці віднесло у відкрите море. Ними виявилися 37-річний мешканець міста Першотравенськ та 41-річний житель селища Петропавлівка.

Туристів віднесло у відкрите море

Згодом на цьому ж пляжі у схожу ситуацію потрапили 30-річний та 39-річний чоловіки. Їх на надувному крузі теж відносило у море: рятувальники помітили людей на відстані приблизно 1500 м від узбережжя.

Інші дві події трапились на пляжі поруч із базою відпочинку "Металург". Так, на матраці на відстань 2000 м від берега занесло 54-річного чоловіка з 27-річною жінкою.

О 18:20 матрац із 48-річним чоловіком та 43-річною жінкою, мешканцями міста Дніпро виявили у відкритому морі на відстані 1700 м від пляжу.

В усіх випадках рятувальники дісталися до відпочивальників та допомогли дістатися до узбережжя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області на території курорту "Буковель" під час роуп-джампінгу (екстремальний стрибок із висоти за допомогою канатів) обірвався трос: двоє туристів впали вниз на пішохідну доріжку. Поліція Івано-Франківської області опублікувала фото з місця жахливої НП.

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