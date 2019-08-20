Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Віднесло у відкрите море: на курорті України трапилися масові НП з туристами

Читати матеріал російською

У неділю, 18 серпня, у селищі Кирилівка Якимівському районі Запорізької області працівники ДСНС 4 рази рятували осіб, яких відносило у відкрите море на надувних матрацах та крузі. Спеціалісти допомогли 8 людям дістатися до берегу.

Як повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Запорізькій області, до Служби порятунку "101" надійшло 4 повідомлення про НП на воді.

Перший випадок трапився поблизу пляжу бази відпочинку "Пересип". Рятувальники на відстані близько 2500 м від берега помітили двох чоловіків, яких на надувному матраці віднесло у відкрите море. Ними виявилися 37-річний мешканець міста Першотравенськ та 41-річний житель селища Петропавлівка.

Туристів віднесло у відкрите море

Туристів віднесло у відкрите море

Згодом на цьому ж пляжі у схожу ситуацію потрапили 30-річний та 39-річний чоловіки. Їх на надувному крузі теж відносило у море: рятувальники помітили людей на відстані приблизно 1500 м від узбережжя.

Новини
На популярному курорті Туреччини трапилася масова НП із туристами: що відомо

Інші дві події трапились на пляжі поруч із базою відпочинку "Металург". Так, на матраці на відстань 2000 м від берега занесло 54-річного чоловіка з 27-річною жінкою.

О 18:20 матрац із 48-річним чоловіком та 43-річною жінкою, мешканцями міста Дніпро виявили у відкритому морі на відстані 1700 м від пляжу.

В усіх випадках рятувальники дісталися до відпочивальників та допомогли дістатися до узбережжя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області на території курорту "Буковель" під час роуп-джампінгу (екстремальний стрибок із висоти за допомогою канатів) обірвався трос: двоє туристів впали вниз на пішохідну доріжку. Поліція Івано-Франківської області опублікувала фото з місця жахливої НП.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Запоріжжя
Тег
туристы
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...