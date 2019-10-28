''Відмовляються повертати'': як киянин знайшов свою викрадену Mazda у поліцейських

Харківський поліцейський упродовж місяця користувався викраденою в Києві Mazda 6. Власник автомобіля пройшов усі кола бездіяльності столичної поліції та лише завдяки власній наполегливості знайшов транспортний засіб, але повернути його так і не зміг.

Як в Україні на викраденому авто їздять люди в погонах, а простих водіїв "футболять" на кожному кроці — у резонансному матеріалі OBOZREVATEL.

Машину викрали, а поліція не діяла

30 червня 2019 року 32-річний столичний підприємець Максим Шкварко залишив біля свого будинку червону Mazda 6, куплену ще у 2012 році. Через кілька годин, вийшовши покурити на балкон, на місці своєї автівки побачив лише пусте місце.

Молодик викликав поліцію, яка, замість оперативних пошуків машини, кілька годин записувала свідчення потерпілого. Хоча практично відразу стало відомо, що автомобіль рухався по Броварський трасі в сторону міста Бровари. Внаслідок бездіяльності правоохоронних органів, чоловік почав пошуки самостійно.

Траса Київ-Бровари

Викрадена Mazda 6 Facebook Максим Шкварко

За кілька тижнів він просто об'їздив усе місто — як околиці, так і кожен двір. Паралельно розміщував дані про викрадення авто в усіх соціальних мережах. Приблизно через місяць йому зателефонував невідомий, який повідомив, що побачив його машину в тематичній групі, де публікується інформація про перебиті автівки.

Максим представився покупцем і попросив скинути йому фотографії транспортного засобу в користувача, який розмістив оголошення. Після огляду приблизно 20 знімків він зрозумів, що це його автомобіль. Потерпілий зізнається, що хотів просто перекупити його у викрадачів за 6,5 тисяч доларів, але останньої миті угода зірвалася.

Правда, на одній із надісланих світлин Максим виявляє як житловий комплекс на тлі, так і відблиск номерів машини, вже змінених на харківські. Показовий і той факт, що раніше, за словами Шкварка, машину ремонтували на одному з харківських СТО після того, як він купив її на аукціоні в США.

Правда, і тут йому не щастить. Відео з камер спостереження йому не надають. Але тут у ситуацію втручається місцевий знайомий, який виявляє на одній зі стоянок практично ідентичне авто і повідомляє про це Максиму.

Отримавши запис із найближчої камери, потерпілий зміг впізнати людей, які відігнали його машину. Ними виявилися брати Віталій і Артем Герасимови. За кермом перебував останній. Обидва – співробітники поліції.

Артем Герасимов

Після цього Максим Шкварко приїхав до Харкова, де й зустрівся з Герасимовим. У відповідь на прохання повернути автомобіль навіть без заяви про злочин, співробітник поліції відступився й сказав, що машину дав йому покататися один із товаришів. Його ж телефон він просто втратив, оскільки записав "у блокнот".

Далі суперечка завершилася нічим. У коментарі OBOZREVATEL потерпілий розповів, що після цієї розмови подав заяви як до поліції, так і до інших відомств.

Але користі поки небагато, автомобіль йому ніхто не повернув. Також, за словами Шкварка, є підозра, що Герасимов має покровителів або просто принципово не хоче віддавати вкрадене.

"Є інформація, але я поки уточнюю, що його родич може бути також представником правоохоронних органів. Але я думаю, що Герасимов просто відбита наглухо людина", — вважає Шкварко.

У поліції забрали авто собі

У відкритому доступі є дані про обох братів. У офіційній декларації Артема Сергійовича Герасимова зазначено, що він справді є слідчим Індустріального відділення поліції ГУ НП у Харківській області. Його брат, Віталій Герасимов, може бути заступником сектора кримінальної поліції з квітня 2019 року. Ця інформація також вказана на сайті.

Інформація про Артема Герасимова

У харківській поліції OBOZREVATEL заявили, що Артем Герасимов відсторонений на час службової перевірки. Дані внесені до ЕРДР, можливо, справа буде передана до Державного бюро розслідувань. Правда, поки ніякої конкретної інформації немає.

На офіційному сайті ГУ НП зазначено, що "зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 396 (приховування злочину, карається арештом до трьох місяців або обмеженням волі на строк до трьох років) Кримінального кодексу і передачу матеріалів до ДБР". Правда, про порушення справи за статтею "викрадення" поки не йдеться.

OBOZREVATEL намагається зв'язатися з Артем Герасимовим для отримання його коментаря.

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