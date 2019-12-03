Головна Новини
3 грудня • оновлено в 14:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Відмовився платити 1 млн грн: у справі Садового трапився поворот

2.4т
Читати матеріал російською

Міський голова Львова Андрій Садовий оскаржив у апеляції рішення Вищого антикорупційного суду про застосування до нього застави в розмірі 1 056 550 гривень.

Про це "Українським новинам" розповів адвокат мера Руслан Сидорович, зазначивши, що скаргу подали 2 грудня. "Апеляція подана", – додав юрист.

Новини
Садовий не буде головою "Самопомочі": що трапилося

Сидорович пояснив, що через те, що рішення оскаржене, Садовий не вноситиме заставу.

Андрій Садовий

Андрій Садовий

Деловая столица

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру в зловживанні владою мерові Львова Андрію Садовому.

  • Підозру оголошено в справі будівництва індустріального парку в Рясному. Садового підозрюють у зловживанні владою під час виділення ділянки під нього.

  • Слідство встановило, що більш ніж 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради без аукціону за заниженою вартістю як землі промисловості.

  • САП встановила Садовому заставу в розмірі 50 млн грн, проте політик поскаржився на те, що у нього немає таких коштів, тому йому доведеться щось продавати.

  • 27 листопада ВСУ постановив застосувати до Андрія Садового заставу в розмірі понад один мільйон гривень.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Тимур Григоренко
Особа
Андрій Садовий
Місце
Україна
Тег
Вищий антикорупційний суд
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги