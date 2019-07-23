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Відмовилися платити за фото: в Криму натовп жорстоко побив туристів. Відео 18+

2.3т Читати матеріал російською

В окупованому Криму біля стін Судацької фортеці шкуродери напали з кулаками на туристів, які відмовилися платити за знімки з птахами.

Про це повідомив місцевий блогер Олександр Кір'яков (щоб подивитися відео інциденту, проскролльте сторінку до кінця), передає "Кримська газета".

"Ці з орлами розвели хлопців на фотографування, а після стали вимагати гроші, вимагали більше, а за відмову почали бити натовпом на двох", - розповів він.

У Криму натовп побив туристів

У Криму натовп побив туристів

скріншот

Кір'яков нагадав, що сам рівно рік назад по шляху до фортеці потрапив в таку ж ситуацію з вимаганням, але тоді прийшли на допомогу друзі.

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"Хочете собі таких пригод в Криму цього літа - фотографуйтеся з тваринами, і ніхто за вас не заступиться", - резюмував Кір'яков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму незважаючи на самий розпал літа зовсім мало туристів - пляжі і кафе пустують.

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Україна
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Сало Уронили
Сало Уронили
X0X0/\ решил на шарка с птичкой сфоткаться-вот и получил по укромовному и6алу
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