Відмова Німеччини видати Україні Онищенка: в САП назвали причину і наслідки

Вищий земельний суд Ольденбурга (Німеччина) відмовив у екстрадиції в Україну колишнього народного депутата Олександра Онищенка через сумніви дотримання мінімальних міжнародних стандартів умов ув'язнення в Україні.

Як повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) України, оскарження вказаного рішення суду не передбачено, але воно може бути переглянуто при появі нових обставин.

Олександр Онищенко

"Разом з цим, наголошуємо, що це рішення суду Ольденбурга не впливає на розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього нардепа, яке слухається Вищим антикорупційним судом, оскільки ще 21 січня 2020 року судом у порядку ч.3 ст.323 Кримінального процесуального кодексу України надано дозвіл на спеціальний судовий розгляд, тобто за відсутності обвинуваченого (in absentia)", – йдеться в повідомленні.

В САП зазначили, що на даний час у кримінальному провадженні за обвинуваченням Онищенка та його спільниці здійснюється дослідження письмових доказів сторони обвинувачення та вже досліджено 25 томів матеріалів кримінального провадження.

"Як і раніше колишній народний депутат може будь-коли з’явитися в Україну та брати участь в судових засіданнях", – додали в прокуратурі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня Німеччина відмовила в екстрадиції Олександра Онищенка, підозрюваного в розкраданні природного газу, пов'язаного з "Укргазвидобуванням".

Онищенко ці обвинувачення заперечує і заявляє про тиск із боку Національного антикорупційного бюро України.