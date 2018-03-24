УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

Відмивання грошей і бізнес: що відомо про родичів Путіна

1.7тЧитати новину російською

Далекі родичі президента Російської Федерації Володимира Путіна в більшості своїй займають почесні посади в країні.

Деякі з них були причетні, принаймні такі дані у своєму розпорядженні мають журналісти, до злочинних схем відмивання і виведення грошей з Росії. Про це йдеться в матеріалі "Російської служби ВВС".

Михайло Путін

Новопризначений заступник голови правління "Газпрому" є сином двоюрідного брата - двоюрідний племінник президента РФ.

Після отримання ступеня кандидата медичних наук почав працювати в керівництві державного підприємства "Медтехснаб" міністерства охорони здоров'я Росії. Пізніше працював у Міністерстві охорони здоров'я, очоливши економічний департамент.

Новини
ЗМІ дізналися про таємне листі Скрипаля Путіну: в Кремлі вже відреагували

У 2004 році керував медичним управлінням "Газпрому". А через три роки зайняв пост заступника голови правління страхової компанії "Согаз". Ця компанія була визнана найбільшим страховиком країни за обсягом зібраних премій - 158 млрд рублів.

Михайло Шеломов

Мільярдер є сином двоюрідної сестри Путіна, тобто двоюрідний племінник. 50-річний Шеломов родом з Санкт-Петербурга. Багато років він був провідним фахівцем петербурзької філії судноплавної компанії "Совкомфлот", паралельно ставши власником великих активів.

У 2000 році купив 12% акцій "Согаза" за 15 млн доларів. Через дев'ять років ціна його частки зросла майже до 200 млн доларів. Структурам Шеломова належать 8,4% банку "Росія" і компанія "Согаз-Нерухомість" з активами на суму понад 30 млн доларів.

У 2016 році його компанії заробили більше 2 млрд рублів - по 5,5 млн рублів.

Ігор Путін

64-річний чоловік з Санкт-Петербурга є двоюрідним братом президента РФ.

В кінці 1990-х звільнився з військової служби та працював в державних органах Рязанської області. З середини 2000-х був керівником різних підприємств і банків, включаючи "Майстер-банк" і Російський земельний банк.

Новини
Активи друзів Путіна в Британії: кому загрожує заморозка

У 2007 році "Майстер-банк" був згаданий в розслідуванні журналу The New Times як організація, через яку велося відмивання грошей. Через 6 років його позбавили ліцензії. Банк відмивав гроші, підробляв звітність.

Крім того, під час керівництва Ігорем Путіним Русский земельний банк був задіяний у схемі "мегапральні" з відмивання і виведення грошей з РФ. Так, країну покинули 20 млрд руб. У 2014 році банк був позбавлений ліцензії.

Роман Путін

Ще один двоюрідний племінник президента РФ - син Ігоря Путіна. 40-річний Роман здобув освіту в сфері військової справи.

Після закінчення Санкт-Петербурзької Військової академії тилу і транспорту три роки служив у Федеральній службі безпеки. Займав різні посади в адміністрації Рязанської області, а в 2007-2008 році керував рязанською мережею офісів мобільного оператора МТС.

У 2011 році очолив раду директорів групи компаній МРТ. У 2014 році створив власну компанію Putin Consulting, яка надавала консультації бізнесу за високими для ринку розцінками.

Як повідомляв "Обозреватель", родича Путіна призначили заступником голови правління "Газпрому" 23 березня.

Особи
Володимир ПутінІгор Путін
Місце
Росія
Об'єкт
розслідування
Поділитися у Facebook

Наші блоги