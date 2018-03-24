Відмивання грошей і бізнес: що відомо про родичів Путіна

Далекі родичі президента Російської Федерації Володимира Путіна в більшості своїй займають почесні посади в країні.

Деякі з них були причетні, принаймні такі дані у своєму розпорядженні мають журналісти, до злочинних схем відмивання і виведення грошей з Росії. Про це йдеться в матеріалі "Російської служби ВВС".

Михайло Путін

Новопризначений заступник голови правління "Газпрому" є сином двоюрідного брата - двоюрідний племінник президента РФ.

Після отримання ступеня кандидата медичних наук почав працювати в керівництві державного підприємства "Медтехснаб" міністерства охорони здоров'я Росії. Пізніше працював у Міністерстві охорони здоров'я, очоливши економічний департамент.

У 2004 році керував медичним управлінням "Газпрому". А через три роки зайняв пост заступника голови правління страхової компанії "Согаз". Ця компанія була визнана найбільшим страховиком країни за обсягом зібраних премій - 158 млрд рублів.

Михайло Шеломов

Мільярдер є сином двоюрідної сестри Путіна, тобто двоюрідний племінник. 50-річний Шеломов родом з Санкт-Петербурга. Багато років він був провідним фахівцем петербурзької філії судноплавної компанії "Совкомфлот", паралельно ставши власником великих активів.

У 2000 році купив 12% акцій "Согаза" за 15 млн доларів. Через дев'ять років ціна його частки зросла майже до 200 млн доларів. Структурам Шеломова належать 8,4% банку "Росія" і компанія "Согаз-Нерухомість" з активами на суму понад 30 млн доларів.

У 2016 році його компанії заробили більше 2 млрд рублів - по 5,5 млн рублів.

Ігор Путін

64-річний чоловік з Санкт-Петербурга є двоюрідним братом президента РФ.

В кінці 1990-х звільнився з військової служби та працював в державних органах Рязанської області. З середини 2000-х був керівником різних підприємств і банків, включаючи "Майстер-банк" і Російський земельний банк.

У 2007 році "Майстер-банк" був згаданий в розслідуванні журналу The New Times як організація, через яку велося відмивання грошей. Через 6 років його позбавили ліцензії. Банк відмивав гроші, підробляв звітність.

Крім того, під час керівництва Ігорем Путіним Русский земельний банк був задіяний у схемі "мегапральні" з відмивання і виведення грошей з РФ. Так, країну покинули 20 млрд руб. У 2014 році банк був позбавлений ліцензії.

Роман Путін

Ще один двоюрідний племінник президента РФ - син Ігоря Путіна. 40-річний Роман здобув освіту в сфері військової справи.

Після закінчення Санкт-Петербурзької Військової академії тилу і транспорту три роки служив у Федеральній службі безпеки. Займав різні посади в адміністрації Рязанської області, а в 2007-2008 році керував рязанською мережею офісів мобільного оператора МТС.

У 2011 році очолив раду директорів групи компаній МРТ. У 2014 році створив власну компанію Putin Consulting, яка надавала консультації бізнесу за високими для ринку розцінками.

Як повідомляв "Обозреватель", родича Путіна призначили заступником голови правління "Газпрому" 23 березня.