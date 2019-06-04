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/Розслідування

"Відмінний постріл": в мережу потрапило відео "самоліквідації" найманця Путіна

1.1тЧитати матеріал російською

На окупованому Донбасі терорист "Л/ДНР" зганьбився через невміле поводження зі зброєю.

Відповідне відео опублікував в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Операція - самоліквідація представників російсько-окупаційних військ на Донбасі. Відмінний постріл! Не зупиняйтеся!" - посміявся він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом травня 2019 року на Донбасі були ліквідовані понад 50 терористів.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
А с чего видно что это Л/ДНР?
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