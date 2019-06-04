"Відмінний постріл": в мережу потрапило відео "самоліквідації" найманця Путіна

На окупованому Донбасі терорист "Л/ДНР" зганьбився через невміле поводження зі зброєю.
Відповідне відео опублікував в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
"Операція - самоліквідація представників російсько-окупаційних військ на Донбасі. Відмінний постріл! Не зупиняйтеся!" - посміявся він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом травня 2019 року на Донбасі були ліквідовані понад 50 терористів.
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