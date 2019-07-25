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"Відьми!" У мережі показали, чого бояться терористи "Л/ДНР"

6.2т Читати матеріал російською

Керівництво терористів "Л/ДНР" на Донбасі "лякає" бойовиків спецпідрозділами Служби безпеки України, снайперками з "Правого сектору" – так званими "Відьмами", наркотиками і кором. Саме такі плакати розвішані в частинах.

Фотографії з "Полковою газетою військової частини" розмістила на своїй сторінці київська журналістка з Донецька Валентина Бикова на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На плакатах зображено спецпідрозділ СБУ "Альфа" і так званий спеціальний підрозділ жінок-снайперів "Відьми" з "Правого сектору" з підписами "Воїн! Будь пильний!", а також повідомляється про загрозу наркотиків і кору.

Газета

Газета

Facebook Валентини Бикової

"Наочна агітація в ОРДО. Головні загрози: правосековські снайперки, київська "Альфа" і наркотики", – написала Бикова.

Новини
''Виїдали очі дітям!'' Кіборг розкрив дикий фейк ''ДНР'' про українських воїнів
Газета

Газета

Facebook Валентини Бикової

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове українське озброєння лякає терористів "Л/ДНР" – дана інформація підтверджується радіоперехопленням розмов членів незаконних збройних формувань про технічне оснащення ЗСУ.

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Місце
Україна
Теги
ДНР Донбас Правий сектор
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Вот оно что ...Значит, "негры на Абрамсах", "наёмные убийцы из ИГИЛа" и "диверсанты с химическим оружием" их уже не пугают ? Нужны ведьмы ? Правильно, больше треша, больше АДА))) Обдроченец должен быть туповат и запуган )))))
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
А что тут неправда? Про снайперш не знаю, а корью Украина уже весь мир наградила, по крайней мере Европу. И что в рядах ВСУ каждый второй наркоман и алкаш тоже не секрет.
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Звон Владимир
Звон Владимир
Mihailova Kristina, в твоем изречении все неправда.
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