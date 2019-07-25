"Відьми!" У мережі показали, чого бояться терористи "Л/ДНР"

Керівництво терористів "Л/ДНР" на Донбасі "лякає" бойовиків спецпідрозділами Служби безпеки України, снайперками з "Правого сектору" – так званими "Відьмами", наркотиками і кором. Саме такі плакати розвішані в частинах.

Фотографії з "Полковою газетою військової частини" розмістила на своїй сторінці київська журналістка з Донецька Валентина Бикова на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На плакатах зображено спецпідрозділ СБУ "Альфа" і так званий спеціальний підрозділ жінок-снайперів "Відьми" з "Правого сектору" з підписами "Воїн! Будь пильний!", а також повідомляється про загрозу наркотиків і кору.

Газета Facebook Валентини Бикової

"Наочна агітація в ОРДО. Головні загрози: правосековські снайперки, київська "Альфа" і наркотики", – написала Бикова.

Газета Facebook Валентини Бикової

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове українське озброєння лякає терористів "Л/ДНР" – дана інформація підтверджується радіоперехопленням розмов членів незаконних збройних формувань про технічне оснащення ЗСУ.

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